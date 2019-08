Opinión 31-08-2019

¿Sabía Ud. por qué es interesante el libro “Una historia del bolero en Chile. Bésame mucho” de Sebastián Cerda y Natalia Marambio?

¡Su majestad el bolero! El romance, la poesía y el movimiento hecho canción. Este ritmo ha sido asumido con éxito por intérpretes famosos como The Beatles (que en los inicios de su carrera grabaron una lúdica versión de “Bésame Mucho”), Pedro Vargas, Luis Miguel, Los Panchos, Leo Marini, Exo (de Korea del Sur), etc.



Compuesto, cantado, escuchado y bailado en casi todos los países del continente ,siendo considerado desde mediados del Siglo XX, el género musical latinoamericano por excelencia. Nació en la Cuba Colonial del siglo XIX. Llega a Puerto Rico y México y desde allí inicia una rápida difusión entrando en gloria y majestad a la industria discográfica, cinematográfica y radial. A Chile llega en los años 30 donde encontró compositores, solistas y conjuntos que han prestigiado al país en el mundo. Hay muchísimos. Los más conocidos son sin duda, Arturo y Lucho Gatica, Antonio Prieto, Sonia y Myriam. Tanta fue la fama alcanzada por Lucho Gatica que en España fue declarado “Rey del bolero”, actuó en el Teatro Carnegie Hall, de N. York, participó en más de 12 películas. Lo mismo ocurrió con Antonio Prieto que actuó en 30 películas, obtuvo el premio de mejor cantante de América Latina, entregado por la Cadena O Globo de Brasil y por años animó en la televisión argentina “el show de Antonio Prieto”.



En este texto conocerá numerosos boleros, algunas letras, sus compositores e intérpretes y se percatará de la calidad de ellos y, como dice el título, descubrirá la historia del bolero en Chile y también en el mundo.



El bolero, sigue vigente en nuestro país. Recientemente el famoso grupo “La Flor del Recuerdo” (que ya ha actuado dos veces en Linares), fue el único grupo Sudamericano invitado a participar en el IV Festival Mundial del Bolero en ciudad de México, en este mes de agosto, con una actuación espectacular que dejó muy alto el sitial de prestigio musical e interpretativo de nuestros cantantes. Hoy por hoy son los mejores exponentes del bolero en Chile.



En Linares, por cierto se cultiva esta música, y he tenido la suerte apreciar a: Ricardo Riquelme Arriagada en su inigualable teclado electrónico; Eugenio Martínez Herrera, con su acordeón mágica; la voz del tenor Francisco López Labrín, cantando “Desconsuelo”; al extraordinario Juan González Gatica, con “Cómo han pasado los años” y “Amnesia”; al grupo “Trébol”; y al músico José Escanilla.



Deben haber -que duda cabe-, varios más que deberían conocerse, apoyar y difundir para que en nuestra ciudad quede también grabado: ¡En Linares, el romance nunca muere!









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE