Social 13-01-2019

SAG y Zoo Nacional reinsertan en la naturaleza a puma rescatado en casa de Lo Barnechea

Tras permanecer en el Centro Clínico del Zoo Nacional del Parquemet, el ejemplar recibió el alta médica para ser trasladado a la cordillera y reinsertarlo en su hábitat.

Con un collar GPS y en buenas condiciones de salud fue reinsertado ayer en la tarde en la cordillera de la zona central el puma que fue rescatado, el pasado 2 de enero, desde una casa particular en la comuna de Lo Barnechea por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, en un trabajo conjunto realizado con el personal del Zoo del Parque Metropolitano.

Se estableció que se trata de un puma macho juvenil, de aproximadamente 2 años y un peso de 33,5 kilos. Si bien las radiografías arrojaron la presencia de algunos perdigones de antigua data en su cuerpo, éstos no afectaron ningún órgano del animal.

Por lo anterior, se determinó su alta médica inmediata para que el ejemplar fuera reinsertado al hábitat, en este caso, la cordillera de la Región Metropolitana, donde será monitoreado para evaluar sus movimientos en el medio silvestre.

Al respecto, el Director Nacional del SAG, Horacio Bórquez, indicó que “tras observar de cerca su evolución clínica y debido al alto nivel de estrés al cual estuvo sometido, tanto el SAG como los especialistas del Zoológico Nacional, observarán su proceso de aclimatación con el medioambiente. Este es un procedimiento que no se da por finalizado al momento de su liberación, sino que el ejemplar continuará siendo monitoreado a través del collar satelital con el objeto de ir observando su evolución”.

Por su parte, la Directora (S) del Parque Metropolitano, Alejandra Montalba, señaló que “nuestro equipo realizó todos los chequeos a través de diversos exámenes para asegurarnos que se encuentre en buenas condiciones para ser reinsertado a su hábitat. Afortunadamente, los perdigones que encontramos en su cuerpo no afectaron ningún órgano, los cuales fueron disparados por personas inescrupulosas que intentaron cazarlo en medio de la naturaleza. Por eso es tan importante que su reinserción sea lo más alejado posible del ser humano y de manera tranquila y resguardada”.

Su retorno al medio, se realizó la tarde de este miércoles 9 de enero, bajo estrictas medidas de seguridad, tanto para proteger al animal como a los funcionarios que participaron del operativo, y así evitar someter al puma a una nueva situación de estrés que pudiera afectarlo.