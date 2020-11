Política 10-11-2020

Salud Municipal anunció paro los días 12 y 13 de noviembre por incumplimientos del gobierno



La Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) denunció “incumplimientos” por parte del Ejecutivo en el presupuesto definido para el próximo año, particularmente en la entrega de bonos al personal sanitario, la suspensión de la encuesta de Trato de Usuarios, además de no evaluar distintas metas. Por estas razones, la Confusam anunció un paro nacional de 48 horas.

Según explicó la presidenta del gremio en Linares, Doctora Mariluz Chaparro, “el erario propuesto contempla un alza de solo $160 per cápita para atención primaria en comparación a 2020. Esto, a juicio de la CONFUSAM, demuestra que la salud de las personas no es valorada por el Gobierno“.

De esta manera, desde la Confusam nacional anunciaron esta movilización que se llevará a cabo a través de un paro nacional que se realizará entre el 12 y 13 de noviembre; y se debe también al presupuesto de salud para 2021, movilización a la cual adhiere Linares.

El gremio aseguró que durante los días de movilización, realizarán turnos éticos en todo el país y en todos los niveles de atención, pero que las funciones relacionadas con la pandemia del coronavirus no serán interrumpidas.