Policial 04-01-2018

San Javier: Carabineros refuerza prevención en ríos en el sector de Melozal

Funcionarios de Carabineros del Retén de Melozal, dependiente de la Quinta Comisaría de San Javier, refuerzan en la temporada estival distintas medidas ante las cuales se debe estar atento, para disfrutar de unas vacaciones sin accidentes ni desgracias que lamentar.

Se estará desarrollando durante los meses de enero y febrero, un despliegue comunicacional, bajo la temática “Verano Seguro” , en el cual se recalca no bañarse en lugares prohibidos, practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades, mantener el control de sus niños mientras se bañan sin perderlos jamás de vista, no ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos, al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas, no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas, entre otras recomendaciones que estarán presentes durante toda la época, para que turistas y vecinos del sector, tomen conciencia de la importancia de cada una de ellas, para la protección de sus familias y de sí mismos.