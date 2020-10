Editorial 02-10-2020

Sanción al acoso



La Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en sesión mixta -presencial y telemática- aprobó en general, con siete votos a favor, el proyecto de ley que sanciona el acoso sexual en el ámbito académico, surgido en mociones refundidas de senadores, y que se encuentra en segundo trámite.



El objetivo de la propuesta busca asegurar que los establecimientos educacionales de enseñanza universitaria, técnico profesional y, en general, todos los escenarios educativos, constituyan espacios libres de violencia y abuso sexual, teniendo como eje principal la dignidad humana y el principio de no discriminación, promoviendo su prevención mediante mecanismos reguladores y sancionatorios.



Además, señala que comete acoso sexual en la educación superior quien, en un contexto académico o de investigación, solicite favores de materia sexual. Para evitar este tipo de conductas se establece que las instituciones de educación superior deberán contar con una política integral para abordarlo.



Existe coincidencia en que el proyecto es un avance para Chile y que se debe poner el foco en los efectos del acoso sexual en la víctima y no en la intención de quien acosa, ya que muchas estudiantes abandonan los estudios porque no tienen solución e incluso se suicidan, porque tienen que seguir en clases con el acosador, que puede ser un profesor o alumno.