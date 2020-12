Nacional 10-12-2020

Segundo 10%: Super de Pensiones prevé que al 24 de diciembre esté pagado más del 50% del total de retiros estimados



La segunda mayor operación financiera de la historia de Chile -después del primer 10%-, es la que la Superintendencia de Pensiones espera que se lleve a cabo a partir del jueves, cuando el universo de 10,8 millones de afiliados

que podrán realizar un segundo retiro desde sus fondos de pensiones puedan comenzar a solicitar aquello a sus respectivas AFP’s. De eso, habló esta mañana el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, con Radio Universo, asegurando que se espera un proceso tan positivo como el primero, que sean no más de 9 millones las personas que decidan hacer uso de esta medida y enfatizando en el llamado a no acudir a las sucursales de AFP’s o bancos de

forma presencial, sino que realizar todo el trámite de manera remota.

Macías afirmó que mañana, a más tardar a las 09.00 horas, las siete administradoras de fondos de pensiones del país deberán tener habilitadas sus páginas web para comenzar a recibir las solicitudes, quienes tendrán un límite de 10 días hábiles, a contar del viernes, para realizar los primeros pagos.

Así, sostuvo el superintendente, “los diez días hábiles se cumplen el 24 (de diciembre)”, lo que no significa que se vaya a pagar ese día, sino que ese es “el tope de plazo”. “Lo que ocurre es que cuando la persona hacen la solicitud, hay una validación previa que efectúan las AFP para evitar fraudes (...). Luego de eso, las administradoras lo envían a los bancos, que a su vez hacen validaciones también. Todo ese proceso se demora aproximadamente siete días, por lo tanto es correcto que los pagos van a empezar el 17 y terminar el 24, la primera fase de pagos”, agregó. Asimismo, “como vemos que este es un proceso bastante masivo”, la autoridad aseguró que prevén que al 24 de diciembre estarán pagadas más del 50% del total de 9 millones de solicitudes que, según esperan, se concreten en este segundo retiro desde los ahorros previsionales. “Como vemos que este es un proceso bastante masivo, vemos que antes de Navidad van a estar pagadas más del 50% de las solicitudes que se hagan entre el jueves y el día 24. Por ejemplo, el universo que tenemos hoy día de 10 millones 800 mil personas que podrían acceder acceder a este pago, nosotros pensamos que no van a hacer los 10,8 millones, sino que la magnitud va a ser de 9 millones o menos de personas que

van a acudir a este retiro. “Esas 9 millones de personas pueden ser atendidas a un ritmo de un millón diario aproximadamente, porque son las capacidades que tiene tanto el sistema bancario como de AFP para validar y procesar todas las transacciones .Entonces, debieran estar pagados antes de Navidad más de 5 millones de pagos”, añadió.