Política 28-05-2017

Senador Coloma: “hay que atreverse a recuperar el patrimonio”

Este domingo 28 de mayo se celebra en todo Chile, el Día del Patrimonio Cultural, actividad que nació con la finalidad de permitir al público de disfrutar del panorama histórico y arquitectónico nacional.

Al respecto el senador de la región del Maule, Juan Antonio Coloma hizo un llamado a no sólo visitar los monumentos, sino que a recuperarlos de manera enérgica. “Este domingo en que se celebra el Día del Patrimonio me parece un buen momento para abrir las puertas de los monumentos importantes que hay en la Región. Pero yo creo que llegó la hora de cambiar de norte, ya no podemos simplemente celebrar el Día del Patrimonio, hay que atreverse a recuperar el patrimonio”.

“A mi juicio hay una prioridad fundamental en un próximo gobierno, tal como en su momento hubo una reconstrucción de vivienda, nosotros por lo menos vamos a hacer un esfuerzo que esté dentro del programa de Sebastián Piñera, una política pública de recuperación de patrimonio”.

El parlamentario destacó que “nosotros tenemos demasiada historia, demasiados recuerdos, demasiada belleza que hoy día está claramente a mal traer. Yo entiendo que en un primer momento cuando fue el terremoto había que enfrentar la emergencia, pero pasada la emergencia creo que es la hora de recuperar los patrimonios”.

“Cada comuna tiene una Iglesia, una casa, un lugar emblemático que tiene que ser recuperado, por eso este Día del Patrimonio, valorémoslo, pero propongámonos cosas más grandes, como recuperar lo lindo que tenemos para que nuestras generaciones futuras puedan comprender mejor, cuál es nuestra historia, cuáles son nuestras raíces”, finalizó Juan Antonio Coloma.