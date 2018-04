Política 03-04-2018

Senador Coloma se reúne con Ministro de Agricultura para analizar situación de remolacheros de Linares

Una importante reunión sostuvo recientemente, el senador de la región del Maule, Juan Antonio Coloma con el ministro de Agricultura, para tratar el difícil momento por el que atraviesan los remolacheros de Linares y buscar en conjunto una solución al tema.

Al respecto el parlamentario indicó que “efectivamente me he reunido con el ministro de Agricultura, Antonio Walker, para analizar y plantear la situación difícil que están viviendo cientos de remolacheros, transportistas y trabajadores de la provincia de Linares con el anuncio de Iansa que, eventualmente, el próximo año no estaría contratando remolacha en función por el número de hectáreas disponibles y con un precio que baja de 50 a 47 dólares la tonelada”.

“Básicamente al ministro le plantee que aquí hay temas que, obviamente, son de mercados donde los gobiernos no pueden hacer mucho como el precio internacional de la azúcar, pero hay otros temas que si se pueden abordar de alguna forma”.

Entre los pasos a abordar manifestó que “primero, si efectivamente hay damping en la importación de azúcar, ver exactamente si es real eso y ver cuáles son las medidas que pueden darse para compensar esos subsidios que productores extranjeros pueden estar pagando. Segundo, hay un problema en la agroindustria en general muy complejo respecto de los llamados impuestos por emisión, recordemos que esto fue diseñado originalmente para evitar la contaminación en las grandes ciudades y está básicamente pensada en las generadoras, pero lamentablemente esto está teniendo un efecto en industrias regionales, particularmente agrícola que por tener una capacidad determinada de más de 50 megas, están pagando un impuesto que está dejando a muchas fuera de mercado”.

“En tercer lugar, hay normas del etiquetado que están generando problemas adicionales respecto de productos tan importantes para la región del Maule, como la producción de remolacha y por tanto la azúcar”.

Por último Coloma indicó que “así que creo que fue una reunión importante, quedamos la próxima semana de seguir con esta ronda, de hacer distintos estudios para ver si podemos entre todos tratar de resolver el problema que nos fácil, sabemos que estamos en momentos difíciles, pero estamos recurriendo a todas las autoridades que sean necesarias, por eso quise hacerlo con el ministro de Agricultura, también lo hice con el director nacional de Indap y la próxima semana podremos conversar con los remolacheros, sindicatos y transportistas respectos a qué otras medidas juntos podemos construir para hacer un frente común en esta materia”.