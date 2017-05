Política 02-05-2017

Senador Larraín (UDI): “quienes están privados de libertad también requieren de un trato digno”

Por más de una hora, el senador Hernán Larraín realizó un recorrido por las dependencias de la ex penitenciaría de Santiago, quien, además de visitar las celdas de los internos, pudo conocer algunos testimonios.

“Creo que llegó la hora de hacerse cargo. Hoy hay lugares donde los derechos humanos no se respetan. Creo que donde viven presos terminales, como he visto hoy, personas que tienen edad muy avanzada, o en donde hay 14 personas durmiendo en cuatro metros cuadrados. Me parece que no son condiciones dignas. Y para los propios gendarmes, no son condiciones de trabajo razonables porque están sometidos a un estrés que probablemente ninguna otra profesión tenga. Hay que desarrollar políticas públicas de verdad para resolver estos temas”, manifestó el legislador Larraín.

Asimismo, explicó que existen serios problemas en la prevención y rehabilitación de los internos. “Aquí no hay rehabilitación enserio, el 60% de las personas que salen de la penitenciaria, reincide”.

“Si queremos prevenir la comisión de delito, no solo pensemos en proteger las calles los barrios con carabineros. También pensemos en estos lugares que, si trabajamos bien, con quienes están privados de libertad, puedan tener una oportunidad para rehabilitarse y poder reinsertarse debidamente en la sociedad. Aquí hay algo grave que sigue siendo un deber pendiente para todos nosotros”, recalcó.