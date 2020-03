Política 10-03-2020

Senadora Rincón propone frente común para concretar doble vía a Constitución

Parlamentaria lamentó que el MOP no accediera concretar este proyecto a través de la nueva licitación de la ruta Cinco Sur.

Un llamado a conformar un frente común para trabajar en la concreción de la doble vía a Constitución, formuló la Senadora por el Maule, Ximena Rincón, quien anunció que el jueves de la próxima semana junto a su par, Juan Castro, y quien quiera sumarse, se reunirá con el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, para hacerle ver que se está cometiendo un error histórico al priorizar el by pass en Talca y no esta vía en la nueva licitación de la ruta 5.

“Tenemos que demostrarle al Gobierno que se está equivocando y para ello requerimos de verdadera voluntad política, sin importar el color. Por ello, invito a mis colegas parlamentarios, a los concejales y al alcalde de Constitución para que participen en la reunión que sostendremos con el Ministro y en la que participará el Senador Juan Castro. Hay que hacer ver con firmeza, que es mucho más importante la doble vía a Constitución que el by pass a Talca que, por lo demás, nadie pidió”, dijo la parlamentaria.

Agregó que aún es posible que Concesiones haga un estudio "acotado" en que los ingresos de la ruta 5, ayuden a financiar y subsidiar el costo del peaje de esta doble vía.

La legisladora dijo que los constantes accidentes en la ruta, además de la congestión permanente, son argumentos suficientes para que se reevalúe la negativa a materializar esta estratégica vía regional.

Según la Comisión Nacional de Seguridad en el Tránsito, en 2018 ocurrieron más de 47 siniestros, con un índice de severidad del 14,89%, mientras que el año pasado hubo más de 70 accidentes con resultados fatales

Añadió que no pueden invertirse miles de millones de dólares en un by pass que nadie pidió, mientras que un anhelo regional, que dará más dinamismo a la economía y que disminuirá radicalmente la tasa de accidentabilidad, no está entre las prioridades del Ministerio de Obras Públicas.

“Cuando hablamos de centralismo, hablamos de este tipo de decisiones, decisiones que se toman en Santiago y que no consideran la opinión de la gente que vive en el Maule, que sufre con la dilación de proyectos emblemáticos”, puntualizó la parlamentaria.

Ximena Rincón anunció que seguirá insistiendo con la necesidad de materializar la doble vía a Constitución, ya que a su juicio debe revisarse la toma de decisiones sobre los recursos fiscales que se invierten en la región del Maule.