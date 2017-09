Política 02-09-2017

Senadores preocupados por falta de mantención de caminos en cuatro regiones del sur del país



Como “preocupante” catalogaron los senadores de la Comisión de Obras Públicas del Senado la falta de ejecución que ha habido en Conservación Global de Vialidad que es responsable de la conservación de los caminos (dependiente del ministerio de OOPP) y que tiene gravemente afectadas a cuatro regiones del sur del país.

Durante la última reunión que sostuvieron los parlamentarios de la comisión, a la que acudieron el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y representantes comunales de las zonas afectadas, revisaron la ejecución de la Conservación Global de Vialidad, lo que demostró las graves falencias de ejecución en las regiones de El Maule, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que juntas suman más de 6 mil kilómetros que no han sido reparados.

El senador Juan Antonio Coloma, presidente accidental de la Comisión de Obras Públicas, explicó que “es algo inaceptable, esa cantidad de kilómetros sin mantención son imposibles de transitar. Le hemos planteado al Ministro que nos entregue soluciones prácticas, rápidas y urgentes en esos lugares”.

Estas falencias en la conservación de caminos, tanto secundarios como principales, fue justificada por parte de la cartera de OOPP, debido a que 26 licitaciones de reparaciones se encuentran detenidas debido a que Contraloría no ha tomado razón en algunos casos y en otros debido a temas administrativos propios del ministerio.

Durante la sesión estuvo presente el alcalde de Pelarco y presidente de la Asociación de Municipios de la Región del Maule, Bernardo Vásquez, tras la reunión aludió a que “necesitamos que nuestros caminos tengan una mantención como corresponde, los vecinos no resisten, en comunas rurales, tener los caminos como los tenemos”.





Abogada Yasna Cancino y diputado Romilio Gutiérrez buscan soluciones para vecinos de Villa El Molino de Linares



La abogada de los profesores y candidata al senado Yasna Cancino, junto al diputado Romilio Gutiérrez y el candidato a CORE Jesús Osses se reunieron con los vecinos de Villa El Molino de Linares, debido a las deplorables condiciones de su alcantarillado y los malos olores que allí emanan.



Se realizó un examen en conjunto con la profesional de la construcción, Jeanette Urrutia, para medir la contaminación del agua que brota desde el subsuelo hacia las calles del sector, “Los resultados son verdaderamente preocupantes”, afirmó, agregando que se encontró un alto porcentaje de escherichia coli (bacteria intestinal) y además coliformes fecales por sobre la norma sanitaria.



Actualmente hay una bomba en el sector, esta drena parte del agua hacia un canal de riego aledaño a la villa, también se encarga de distribuir gratuitamente contaminantes hacia los campos de la zona, sin dar abasto y transformándose en una solución parche.



Las familias preocupadas por sus niños, que habitualmente juegan en las contaminadas calles hacen un llamado a solucionar este problema “No es posible que, durante tantos años, aún no se solucione este problema, creo que falta gente que trabaje por la ciudadanía y no que hagan proyectos que se desarrollen en dos o tres periodos, seguiremos trabajando por dignificar la vida de la gente”, afirmó la abogada.



La abogada Cancino y el diputado Gutiérrez hicieron las gestiones pertinentes para una pronta reunión con el Seremi de Obras Públicas.