Nacional 14-02-2017

Sename iniciará un sumario en centro de Pudahuel desde donde se fugaron cinco menores

El anuncio fue hecho por la directora regional metropolitana del Sename, María José Montero, quien confirmó que la huida se dio en el marco de una revuelta protagonizada por las propias jóvenes.

El Servicio Nacional de Menores (Sename) informó este lunes el inicio de un sumario interno en el Centro de Reparación Especializada de Atención Directa (Cread), en la comuna de Pudahuel, a raíz de la fuga de cinco muchachas de entre 14 y 17 años, en horas de anoche. Así lo señaló la directora regional metropolitana del Sename, María José Montero, quien dijo que con el procedimiento investigativo se buscará establecer las responsabilidades del hecho. También confirmó que la huida se dio en el marco de una revuelta protagonizada por las propias jóvenes, que aprovecharon la distracción para saltar el muro del recinto que forma parte de la red del servicio. "Trabajamos con jóvenes que muchas veces no están acostumbradas a tener una casa y que viven mucho tiempo en la calle, por lo tanto buscan volver a sus orígenes. Evitar esta situación implica un proceso de intervención bastante largo y profundo, y muchas veces durante ese proceso se producen abandonos de la residencia", señaló María José Montero. Las muchachas escaparon hacia la calle El Cobre de Pudahuel y desde entonces no se ha sabido algo de ellas. La autoridad del Sename comentó que el centro es lo más parecido a un hogar y "no contamos con Gendarmería ni ninguna medida coercitiva para mantener a los niños al interior de los Cread". Tampoco se conoce el motivo que tuvieron para fugarse, ya que no se sabe si alguna de ellas tenía problemas con drogas o de maltrato. Montero sostuvo que cada vez que se produce una situación de este tipo, se informa inmediatamente al "Ministerio Público como a Tribunales de Familia, para que el tribunal que esté a cargo de cada una de los menores, se mantenga informado de lo que está sucediendo". Ese Cread de Pudahuel alberga a 112 menores, de los que 76 (de entre 12 y 18 años) viven en el centro. La directora regional metropolitana del Sename señaló que "en algunos momentos puede que la residencia se vea un poco sobrepasado en cuanto a número, pero, por ejemplo, si lo situamos en la situación de hoy, estamos bastante lejos de encontrarnos con un centro sobrepoblado"