Señor Director: 23-01-2020

23-01-2020

Señor Director:



En la edición de fecha 14 del presente mes en El Heraldo, vienen unas crónicas escritas por el historiador don Jaime González Colville, estas incluyen el nombramiento de Intendenta de la Provincia de Linares profesora señora Emma Jauch, se cita una declaración que habrían firmado cuatro dirigentes de la UP, entre ellos quien suscribe; hace cuatro años atrás este caso ya había sido planteado por el Sr. González en un diario a nivel regional, momento en que aclaré mi intervención, pero ya que el historiador vuelve con el tema, no tengo inconveniente en referirme nuevamente.

Efectivamente, el nombramiento de la señora Emma fue rechazado por los socialistas de Linares y junto a Armando González viajamos a Santiago a conversar con el Secretario General del Partido, camarada Aniceto Rodríguez. Oportunidad, en la que le planteamos a nuestro dirigente que doña Emma Jauch no había trabajado en la campaña de Allende y cuando el dirigente local, don José Osvaldo Veloso, la invitó a formar parte del Comité Allendista de calle Arturo Prat Norte, ella manifestó que se iba a perder por cuarta vez. Pero, en lo que más hicimos hincapié en dicha oportunidad, fue que el proceso de Reforma Agraria en nuestra provincia era difícil, con agricultores intransigentes y dirigentes campesino muy activos pero poco disciplinados, por lo que se necesitaba un Intendente que tuviera destreza política.

Finalmente, se nombró Intendente a una persona que pertenecía al mismo partido del Senador don Rafael Tarud.

Saludo atentamente a Ud.











Carlos Villalobos Sepúlveda