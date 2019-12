Opinión 26-12-2019

Señor Director: 26-12-2019



El día viernes 20 de Diciembre de 2019, en la ciudad de Linares, un familiar de 82 años se descompensó, (esta persona sufre de Parkinson) por lo que llamamos ambulancia desde el mismo lugar en donde se encontraba, en el centro en la ciudad, entregando la información de la dirección para que pudieran prestarle ayuda.



Como se da el caso que el llamado es atendido desde Talca, el funcionario comentaba no conocer Linares pidiendo una serie de datos, muy largo de detallar para ubicarle, resultando casi imposible de explicar (a pesar que estábamos en un lugar muy central). Con la urgencia que necesitaba atención este paciente, logramos por otro medio que llegara otra ambulancia entregando la atención primaria de urgencia, aplicándosele suero. Finalmente se ingresó al hospital más menos 19.30pm donde fue dejado en una camilla en el pasillo. Después de 1 ½ hora dijeron necesitaban la camilla, lo hicieron trasladarse por sus propios medios, a otra camilla que traían. Estos funcionarios se molestaron de sobremanera al pedírseles que lo dieran de alta, ya que con la aplicación del suero el problema había pasado y no había esperanza que lo atendiera un médico. Tenía que tomar su remedio que debe ser cada 3 horas y me lo prohibieron, (hasta que el médico lo examinara) por lo tanto estuvo esta persona sin alimentación sin remedios y sin poder ir al baño en esa incomoda camilla durante horas.



Al entrarlo a un cubículo el personal que se presentó ahí dijo se armara de paciencia porque había otros casos que atender y había un solo médico ya que no les daban más medios (esto sin habérselo consultado). Al lado de esta camilla estaba una señora que me señaló: “ Ármese de paciencia Señora, yo llegue a las 10.00am y recién 09.00pm me colocaron el suero”. Al mirar hacia una esquina de esta sala, me sorprendo al ver una funcionaria de Carabineros, sentada en un pisito, con alguien que sostenía el suero que se le estaba aplicando. Esta pobre Carabinera con muestras de sentirse muy mal, sentada en forma muy incómoda y en un pequeño pisito… Yo no lo podía creer ¡!!!!!!! . Volví a solicitar le sacaran el suero a mi familiar expresando que me lo llevaría a su domicilio donde estaría mucho mejor atendido.



Solicité una silla de ruedas que trajo un funcionario y la dejó, sin ayudar al paciente. Tuve que hacerlo yo misma y ahí, una funcionaria de Carabineros que acompañaba a la Carabinera enferma, muy solícita me ayudo a sentarlo en la silla de ruedas. Molesta, reclamé en voz alta, que como era posible que estuviera siendo atendida en esa condiciones una funcionaria de Carabineros que han dado su vida para proteger a los ciudadanos de este país. En ese momento desapareció el funcionario que a pesar que por tercera vez yo exigía el libro de reclamos, nunca me lo trajo. Pienso que con ello se está infringiendo una norma, ya que no pueden negar este libro.

No lo trajeron jamás.



Salí con el paciente del hospital sola, (antes ese funcionario me había amenazado, queriendo exigir que debía firmar un documento donde asumiría mi responsabilidad de llevármelo). No apareció ningún funcionario y nadie fue capaz de ayudarme a subirlo al auto. Un señor que iba llegando al hospital lo hizo.

Cómo puede ser que haya tan mala atención, que sean tan sin sentimientos. Antes al estar en el pasillo pasó otra persona conocida y me dice: “ Ni piense que la vayan atender luego, trajimos a mi padre a las 14.00pm y eran las 19.00pm y aún no comienzan a atenderlo”… y así sucesivamente me voy enterando de personas que han pasado la noche en el pasillo con familiares mucho mayores y recién al día siguiente casi al ½ día le avisan que la hospitalizarán. A la consulta por qué tantas horas de demora? Responden ¡ “No habían llegado los exámenes!”. ¿Será posible tanta desidia??



No es mi intención que se sancione al funcionario, solo me mueve la intención que esto cambie, que haya un poquito más de buen corazón sobre todo con las personas mayores (edad a la cual llegaremos todos algún día) y sobre todo con las personas más humildes que no se atreven a reclamar por ningún medio, por temor a que alguna otra vez tengan que llegar al Hospital de Linares, ciudad donde resido desde que nací y ciudad que defiendo y quiero, por eso es mi reclamo.



Necesitamos mejor atención en el Hospital. Nada sacaremos en limpio con un edificio nuevo que tanto ansiamos, si la atención en Urgencia no cambia.



Ojalá este reclamo no quede en el papelero de la basura, creo ser el eco de muchas personas, que me ofrecieron firmar este reclamo, pero prefiero enfrentar sola este caso.



Catalina Jugovic Mateljan

Rut 4.989.208-k

Cel 997033263