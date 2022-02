Editorial 05-02-2022

Sequía al límite:





Los panoramas no parecen para nada auspiciosos por estos días, más aún si se piensa que las temperaturas seguirán subiendo y la humedad no resulta para nada una buena aliada.

El trabajo de los organismos técnicos ha elevado los informes respectivos para que se pueda aplicar planes de contingencia, los que si bien en el papel resultan absolutamente atendibles, en la práctica y debido a lo complejo del escenario tal vez cuete poder ejecutar.

Es un tema recurrente levantar la voz para poder colocar en la opinión pública esta materia y aunar competencias para buscar caminos comunes que permitan buscar soluciones en el mediano y ojalá en el corto plazo; pero al parecer la realidad supera a la programación; y lo que se necesita en estos días son acciones concretas. No hay tiempo para esperar.

Los residentes en las zonas costeras, en el secano y en la región en general están siendo cada vez más golpeados por los efectos devastadores de la sequía que no parecen detenerse pese a todos los esfuerzos que se hacen.

Ante esto, sólo queda tomar real conciencia del problema en que estamos insertos y actuar con extrema responsabilidad, de lo contrario, seremos responsables de una realidad que estamos seguros nadie quisiera enfrentar.