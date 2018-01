Social 05-01-2018

Sercotec abrió postulaciones al fondo concursable Almacenes de Chile

Ayer se lanzó a nivel regional el concurso del programa Almacenes de Chile, del Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec. Desde este 4 de enero, se puede postular -en todo Chile- a dicho fondo en el sitio www.sercotec.cl.

El director regional de Sercotec, Samuel Chambe, destacó que la mayoría de los beneficiarios de este programa, pueden exhibir no sólo almacenes más atractivos físicamente y presentables, sino que mejor surtidos y con moderno equipamiento. “Este instrumento nació en 2016 como piloto, destinado a los almacenes del programa Barrios Comerciales. Justamente propicia el crecimiento de los almacenes y su acceso a nuevas oportunidades de negocios. En 2017, se adjudicaron 66 proyectos en el Maule”, detalló el personero.

El Seremi de Economía, Patricio Domínguez, señaló al respecto que “como Gobierno impulsamos con mucha fuerza la nueva versión del programa, no sólo por los resultados que tuvimos el 2017, sino porque más allá de mejorar la competitividad de este tipo de negocio - una competitividad a pequeña escala pero de mucho impacto para las familias dueñas de los almacenes y sus barrios - potenciamos el valor social, de identidad barrial y cultural que nuestros almacenes representan en el país”.

Almacenes de Chile es un subsidio de Sercotec, no reembolsable. Cofinancia la implementación de un plan de trabajo, que incluye el financiamiento de inversiones y de acciones de gestión empresarial.

Pueden postular almacenes con iniciación de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos, que tengan ventas demostrables anuales inferiores a 5.000 UF y una antigüedad superior a 12 meses.

Entrega hasta dos millones de pesos, de los cuales un máximo de $1.500.000 puede destinarse a inversiones (compra de activos, habilitación de infraestructura y capital de trabajo) y hasta 500 mil a acciones de gestión empresarial, tales como asistencia técnica, capacitación y marketing, específicas para el plan de trabajo presentado. El aporte empresarial debe ser de al menos un 20% del cofinanciamiento Sercotec.