Social 15-08-2019

Seremi del Medio Ambiente asiste a limpieza de microbasural en ribera del Río Claro

La acción de limpieza fue realizada por parte de la Municipalidad de Río Claro y en la oportunidad se efectuó un llamado a no arrojar escombros y basura a los cauces porque obstaculizan el flujo de las aguas, aumenta las posibilidades de inundación en caso de crecidas históricas y contaminan aguas de riego.

El Seremi del Medio Ambiente de la Región del Maule, Pablo Sepúlveda, acompañó al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Río Claro, Américo Guajardo, a supervisar la limpieza de la ribera del río Claro, ubicado en el sector de Peñaflor en dicha comuna.

Esta acción de limpieza por parte de la municipalidad, se desarrolló debido que en la zona se constató una gran cantidad de escombros de construcción y demolición, residuos voluminosos, residuos peligros como envases fitosanitarios, convirtiendo la ribera del río Claro en un micro basural ilegal, causando efectos negativos al medio ambiente y la calidad del recurso hídrico, lo que sin duda, perjudica a este sector rural y a la agricultura de la zona.

En la oportunidad, la autoridad medioambiental regional sostuvo que “los cursos de agua son tremendamente importantes para nuestros ecosistemas, para nuestra subsistencia y para nuestra agricultura, por lo tanto, hay que cuidarlos y este microbasural en la ribera del río Claro es un pésimo ejemplo porque los residuos que aquí vemos contaminan este ecosistema y perjudican las calidad de las aguas río abajo. Recordar que hoy en Chile tenemos un problema de escasez hídrica que nos está afectando fuertemente, por lo tanto tenemos que resguardar nuestros causes como fuente de biodiversidad y soporte del mundo agrícola”, afirmó Pablo Sepúlveda.

Al mismo tiempo, realizó un fuerte llamado a la comunidad a que evite arrojar su basura y los escombros, “el llamado es a que la gente, nuestro vecinos se hagan parte de la responsabilidad de cuidar nuestros ecosistemas, nuestro medio ambiente y por sobre todos nuestros cursos de agua, más allá de las multas´, hay que tomar conciencia que el agua es un recurso más escaso”, manifestó el representante del Ministerio del Medio Ambiente.

Microbasurales

En la jornada el Alcalde de Río Claro, Américo Guajardo, expresó que “tener unas aguas limpias, nos permite consumir cultivos limpios y en buenas condiciones y hoy en día este sector se ha transformado en un basural. Nuestro planeta y nuestros ecosistemas se están destruyendo por irresponsabilidad del ser humano y nosotros como autoridades debemos encabezar esto para que la ribera de los ríos no se transformen en microbasurales”, indicó el edil.

Es importante señalar que arrojar escombros y basura a los cauces provoca una obstaculización del flujo del recurso hídrico y el desagüe de las aguas, por lo tanto, aumenta significativamente las posibilidades de inundación si se produce una crecida histórica. Además, los microbasurales alteran el medio ambiente provoca directa o indirectamente perjuicios a la población, comunidad y a los ecosistemas, porque perjudican la vegetación, destruyen el refugio y lugares de alimentación de la fauna e incluso provoca muerte de los especies de baja movilidad.

Gestión local

Para finalizar, el Seremi del Medio Ambiente, instó a los alcaldes de la región a “hacerse parte y responsables también de los problemas ambientales que estamos teniendo en las comunas y el llamado a los acaldes es que puedan replicar este ejemplo para que vayamos construyendo comunas, una región y un país más sostenible”, concl