Opinión 21-04-2020

Sergio Onofre Jarpa Reyes





Ha partido un grande de nuestra tierra. Don Sergio nos deja a los 99 años, dejando una vida terrenal plagada de entrega a su país y al campo chileno que tanto amó. No se va un político más, sino un hombre valiente, un guerrero, un gallo de pelea de verdad. Fundador junto a mi padre del Partido Agrario Laborista, Senador por el Maule Sur, Embajador en Colombia y en Argentina, ministro del Interior bajo el gobierno militar y fundador de Renovación Nacional. En momentos en que nuestra patria estuvo capturada por un gobernante irresponsable y cuando el marxismo y los comunistas se apoderaban de la conciencia de las personas, Onofre Jarpa fue en ejemplo de lucha, en la defensa de principios y tradiciones. El campo chileno prestó a don Sergio, para servir a Chile, pues quienes lo conocimos sabemos que su amor mas profundo estaba en la tierra, en sus trabajadores y en nuestras tradiciones.

Sacrificó muchas veces su tiempo familiar, por necesidades urgentes que le demandaban sus actividades públicas. Jugó un rol clave durante el conflicto con Argentina y después en la transición, tras el gobierno de las FFAA.

La diferencia entre Onofre Jarpa y otros políticos de derecha, es que él no cedía en aspectos claves. No era un acomodaticio, no era un personaje que hiciera cálculos pensando en la próxima elección. Antes de actuar, él primero pensaba en Chile.

Su predio en Villa Alegre fue su lugar de trabajo y realización. Un buen paseo a caballo, recorriendo sus siembras, superaba cualquier otro programa. Fue un gran polemista de televisión y radio, siempre con argumentos poderosos y sin dejarse atropellar. En el programa de televisión durante la Unidad Popular “A esta hora se improvisa”, Jarpa discutía con Carlos Altamirano y Aníbal Palma intentó salir en defensa de Altamirano, ante lo cual don Sergio le espetó: “esta es pelea de perros grandes y no de quiltros”. Palma dejó de intervenir.

Para quienes hemos tenido una vida ligada al campo chileno y en especial en la región del Maule, rendimos homenaje póstumo a un patriota que siempre se comprometió con la defensa del campo chileno. Don Sergio se va cabalgando al encuentro de sus seres queridos y de sus compañeros de tantas batallas: Pedro Ibáñez, Francisco Bulnes, Sergio Diez y Carlos Montero.



(Andrés Montero, Agricultor, Consejero SNA)