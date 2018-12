Policial 28-12-2018

SERNAC denuncia: más de 2.600 reclamos en contra de las entidades de educación superior en 2018

Con el propósito de informar a los jóvenes y sus familias que postularán a las entidades de educación superior, el SERNAC dio a conocer un ranking con los reclamos recibidos durante este año.

El estudio incluyó los reclamos recibidos entre enero y octubre de 2018 y los comparó con el mismo período del año anterior.

Durante enero y octubre de este año, el SERNAC recibió 2.618 reclamos en contra de entidades de educación superior, mientras que, en el mismo período del año pasado 2017, se recepcionaron 2.888 casos, lo que implica una disminución de un 9,3%.

Las universidades concentraron durante este 2018 el 55,3% de los reclamos, mientras que los institutos profesionales registraron el 38,4% de los casos. Por su parte, los Centros de Formación Técnica (CFT), el 6,3% de los reclamos.

Un 72,4% de los reclamos fueron por problemas contractuales, por ejemplo, cambio en la situación de acreditación de la casa de estudio, problemas de información respecto al alza de arancel y modificación de las mallas académicas. Asimismo, resaltan como las temáticas más reclamadas, la mala calidad del servicio, entre ellos, problemas para tomar ramos, inconvenientes para postular a becas, falta de docentes para dictar ramos y retrasos en entregas de certificados, entre otros.

Un 11,3% de los reclamos se refieren a cobranzas extrajudiciales que no corresponden.

El informe no incluye la Universidad del Pacífico, pues en el período de análisis, presentaba un bajo número de reclamos. No obstante, entre noviembre y diciembre, registra casi cien reclamos, lo que derivará en la presentación de una demanda colectiva por parte del SERNAC, para resguardar los derechos de los alumnos.