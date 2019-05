Policial 09-05-2019

SERNAC lanza nueva plataforma "No molestar"

El SERNAC lanzó una nueva versión de la plataforma "No Molestar", herramienta tecnológica presentada en 2013 que permite a los consumidores solicitar que las empresas dejen de enviar publicidad no deseada. La nueva versión de esta plataforma, a la que los consumidores pueden acceder a través del Portal del Consumidor, fortalece las herramientas, reduce los plazos y agiliza los procesos para que los usuarios dejen de recibir publicidad no deseada, también conocida como "spam".

Con la versión anterior, el tiempo que las empresas podían tomar en sacar un número de sus registros llegaba a los dos meses, mientras que la nueva versión de "No Molestar" automatiza diversos procesos para que ese plazo se reduzca a 24 horas hábiles.

Es importante destacar que el uso de este sistema no exime a las empresas de cumplir con la obligación establecida en la Ley del Consumidor (LPC), respecto de indicar de forma expedita, que los consumidores puedan solicitar directamente la suspensión de los llamados telefónicos o envíos de mensajes publicitarios.

Hasta ahora, lo que hacía el SERNAC con los requerimientos que recibía de parte de los consumidores, era oficiar en forma periódica a las empresas, solicitando que eliminaran de los registros a los usuarios que lo solicitaban.

En caso de ser denunciada ante la justicia, las empresas se exponen a multas de hasta 300 UTM, esto es, más de 14 millones de pesos por cada consumidor afectado. En ese sentido, es necesario recalcar que los consumidores podrán acusar incumplimiento al SERNAC si la empresa no cumple con la solicitud "No Molestar", presentando antecedentes adjuntos, por ejemplo, pantallazos de celular.