Crónica 21-12-2016

SERNAC y PDI refuerzan el uso de la “Tarjeta segura” para prevenir las clonaciones

Con el propósito de dar conocer los riesgos y poder prevenir las clonaciones de tarjetas en especial durante estas fiestas de fin de año, el SERNAC y la PDI reforzaron el llamado al uso de la “Tarjeta Segura”, teniendo en cuenta que al aumentar las transacciones con tarjetas bancarias aumenta también el riesgo de ser víctima de un delito, sumado al descuido de los usuarios.

Durante este año, el SERNAC recibió 2.835 reclamos relacionados con la clonación de tarjetas de crédito y débito, esto es, un 17,9% más que en el mismo período del año 2015, en que hubo 2.405 casos.

Del total de los reclamos ingresados por clonación durante el 2016 y que a la fecha se encuentran cerrados, sólo un 43% fueron respondidos favorablemente por las empresas, mientras que un 46,5% no fueron acogidos. El 10% restante corresponde a otros motivos de cierre, por ejemplo, no fueron respondidos por las entidades o no existían antecedentes suficientes para tramitarlos, entre otras.

Asimismo, durante este año y por el posible delito de fraude o suplantación de identidad, el SERNAC recibió alrededor de 1.430 reclamos, los cuales se refieren por ejemplo, a compras realizadas por terceros a través del uso de tarjetas y cédulas de identidad robadas. Esto es un aumento de un 19,3% respecto del 2015 (1.200 reclamos).