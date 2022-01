Política 20-01-2022

SernamEG Maule invita a ser “Agentes de Cambios” en Prevención de Violencia contra las Mujeres



¡Porque en Verano la Prevención no para! el programa se ejecuta en 13 comunas de la región del Maule, con apoyo de municipios y de la delegación presidencial regional.

Si quieres ser parte de la Red de Prevención en espacios participativos, la dirección regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG-Maule), ha iniciado el proceso de inscripción para ser parte de los talleres que realizará el Programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres (VCM) en el Maule, a través de la página de nuestro servicio www.sernameg.gob.cl.

El programa implementará talleres de Sensibilización y Capacitación por videoconferencia dirigidos a jóvenes entre 14 a 29 años de edad, por considerar que este tipo de intervenciones con la juventud son más efectivas si se trabaja tempranamente, cuestionando los estereotipos de género, sus causas, consecuencias y manifestaciones.

De los 840 femicidios frustrados ocurridos entre 2014 y 2020, 287 de ellos corresponden a mujeres entre los 14 y 29 años, siendo el 34.17% total. En el año 2020, de un total de 43 femicidios consumados, 20 correspondieron a mujeres de 14 a 29 años, representando el 46.51% del total.

Al respecto, la Directora Regional del SernamEG-Maule, Antonieta Morales Herrera, reafirmó que “la violencia contra la mujer no nos puede dejar indiferentes, más ahora que las cifras van cada día subiendo más”, para luego enviar potente mensaje hacia los jóvenes y mujeres de la sociedad: “En tus manos está poder prevenirla, buscar también como poder apoyar a esa mujer con información y por eso queremos invitarte a ser parte del programa de prevención de violencia de SernamEG”, expresó.

Recalcó la Directora Morales que el año pasado más de 6.400 personas fueron intervenidas en talleres de sensibilización y capacitaciones, con participación de 2.400 jóvenes de toda la región, además de 700 jóvenes que se certificaron como Monitores en Violencia y 417 como Agentes Preventivos con participación de Carabineros en Violencia contra las Mujeres. “Hoy día, esto es algo que nos debe importar y no nos puede dejar indiferentes, por eso, en la página de www.sernameg.gob.cl vas a encontrar toda la información necesaria para que te puedas inscribir; hoy día puede ser una desconocida, mañana puede ser tu hermana, una amiga o algún cercano; ayudemos a prevenir la violencia contra la mujer”, apuntó.

El Programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres se ejecuta este 2022 en trece comunas de la región del Maule, con apoyo de los municipios de Curicó, que extiende su cobertura a Rauco, Teno, Romeral y Curicó; el Municipio de San Javier, con territorio en, Villa Alegre, San Javier y Linares, mientras que el apoyo de la Delegación Presidencial Regional estará dirigido a Talca, San Rafael, Pelarco, San Clemente, Maule y Constitución.