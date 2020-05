Editorial 29-05-2020

Servicios básicos

Con un llamado al Ejecutivo para que se haga parte de la tramitación de un beneficio o subsidio especial que garantice la continuidad de los servicios básicos a las familias más vulnerables, así como establecer mecanismos para que sectores medios emergentes también sean incluidos cuando sufran pérdida de ingresos o desempleo.



Precisamente, la Sala del Senado despachó a su tercer trámite, el proyecto que dispone la postergación del cobro de las deudas por consumos de servicios básicos domiciliarios, y del corte de tales suministros en caso de deuda, durante la vigencia de alertas sanitarias o epidemiológicas decretadas por la autoridad.



La iniciativa que tuvo su origen en mociones de diputados recibió modificaciones en la Cámara Alta y se aprobó por 34 votos a favor y 6 abstenciones, con lo cual ahora quedó en condiciones de ser analizada por la Cámara de Diputados, donde lo más probable es que se genere una Comisión Mixta.



Este texto legal es similar a otro proyecto presentado por un grupo de senadores que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por el coronavirus.





Pero más allá de estas consideraciones varios legisladores reflexionaron sobre la necesidad de generar un acuerdo más amplio donde el Ejecutivo tiene un papel protagónico porque si bien este tipo de iniciativas están bien intencionadas, es el Gobierno el que tiene las facultades para instaurar, por ejemplo, un subsidio que se focalice no solo en sectores vulnerables y medios emergentes, sino que también se haga cargo de la situación de cooperativas, pequeños comercios, mipymes y de APR que no generan ingresos y reciben facturaciones de servicios básicos por consumos promedios.