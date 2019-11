Opinión 14-11-2019

¿Si alguien roba comida y después da la vida... qué hacer?

Recuerdo la letra de una canción de Silvio Rodríguez en la que se planteaba la paradoja de hacer lo política y moralmente incorrecto por un bien superior, un bien colectivo que saca del egoísmo individual al ser humano para sumergirlo en el bien colectivo y social...

Todo esto a raíz de una de las tantas publicaciones anónimas que circulan en la redes y que nos muestran otra cara de las noticias, que tal vez complementa lo que los medios formales entregan y que va más allá de los destrozos y ese ambiente de inseguridad que nos está bombardeando día y noche.

Esto a raíz de un archivo que decía que en San Antonio un grupo de encapuchados que saqueó una farmacia y luego llevó pañales y útiles de aseo a un hogar de ancianos. En una acción hoodesca y de neta justicia social: robar a las cadenas de farmacias que se han coludido, han lucrado hasta la saciedad con la salud del pueblo sin un ápice de compasión para resarcir mínimamente y en justicia entregarlo a quienes más lo necesitan...

Este ambiente de inseguridad que los medios nos hacen sentir, traspasando las barreras de lo racional ha llegado a todos los rincones, incluyendo nuestra apacible ciudad, lo que se ve reflejado en el blindaje con que el comercio se resguarda de un “enemigo” invisible. En la multitudinaria marcha que se realizó el martes 12 de noviembre, que marcó un hito histórico en la que miles de ciudadanos, trabajadores y estudiantes de manera ejemplar, pacífica y colectiva se apersonaron y recorrieron las arterias principales de la ciudad para -a través del canto y la efervescencia democrática- demostrar su descontento; una verdadera fiesta ciudadana sin provocaciones, sin desmanes, sin miedo...

Cuando la marcha pasó por calle Independencia los comercios mantenían sus vitrinas a medio abrir y en muchos locales se apreciaban ostentosos blindajes de madera y acero, creando un ambiente artificial de enfrentamiento, una especie de desconfianza y hostilidad contra aquellos que se han atrevido a alzar la voz para defender los derechos de todos los chilenos, incluyendo a los mismos comerciantes, de los interminables abusos que nos han infringido por tanto tiempo, ya que lo que se consiga –sin duda- será beneficioso para todos.

Se entiende –sin embargo- que en las grandes ciudades de nuestro país que en el fervor y el caos y la provocación uniformada se han cometido excesos, que nadie justifica, pero dado el devenir de la contingencia es “esperable” que sucedan, porque la rabia acumulada por tanto años es incontenible y debe tener un válvula de escape. Es lamentable que así sea, pero más lamentable es que el gobierno y el mundo político no den las soluciones que se han pedido por tanto tiempo y sigan tratando de acomodar las peticiones ciudadanas a su propia conveniencia.

Por eso cuando leo y escucho de las cantidades de jóvenes que han perdido la vista a manos de los uniformados y que con esta mutilación han dado parte de su vida a esta causa común que es transversal y que no tiene colores políticos, no puedo dejar de pensar en la canción de Silvio Rodríguez por una parte y en el terror con que el comercio de nuestra apacible ciudad se protege de quienes quieren gritar a todo pulmón que ya basta por mí, por ti y por todos los ciudadanos...

Por último, en nuestra ciudad se han cometidos actos vandálicos contra la única plazoleta en Chile que lleva el nombre del General Augusto Pinochet, lo cual era impresentable y se explica por sí solo. El segundo acto vandálico es contra la caseta de peaje de entrada a la ciudad, un cobro que a todas luces es abusivo, porque nadie puede estar de acuerdo en pagar por entrar a su ciudad, después de haber pagado peajes, patentes, impuesto a la bencina y todo lo que concierne a los vehículos... en fin, esto con seguridad no va a parar hasta que se decrete la elaboración de una carta magna a través de asamblea constituyente y ratificación ciudadana vía plebiscito.







(Jaime Gatica, profesor)