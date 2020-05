Crónica 14-05-2020

Simce 2020 tendrá un carácter de diagnóstico y sin consecuencias para las escuelas



El ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció hoy que la prueba Simce que se realiza todos los años en los establecimientos educacionales para evaluar los aprendizajes de los estudiantes se efectuará este año, pero será de carácter diagnóstico y sin consecuencias para las escuelas.



Los contenidos serán ajustados de acuerdo al currículum priorizado que está trabajando el Mineduc y la evaluación será recalendarizada hacia el final del año escolar, de acuerdo a cómo evolucione la emergencia sanitaria, y la fecha será comunicada por la Agencia de Calidad de la Educación con la debida anticipación.



“En situaciones de crisis, como la actual emergencia sanitaria, se vuelven especialmente útiles y fundamentales los datos del sistema educacional y la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes que se han levantado sistemáticamente. Tener datos hoy hace la diferencia para enfrentar la contingencia y el futuro”, señala Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, institución a cargo del Simce.



Según detalla el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad, en el actual contexto de emergencia sanitaria se aplicarán ciertas adaptaciones al Simce, esto es:



1. SEGURO: el Simce se aplicará cuidando todas las condiciones y requisitos sanitarios que haya establecido la autoridad en cada uno de los establecimientos.



2. PERTINENTE: Este año, la evaluación se centrará solo en el curriculum transitorio, no en la totalidad de los aprendizajes de las bases curriculares. Los cuestionarios de contexto explorarán temas relacionados con la pandemia.



3. OPORTUNO: Se recalendarizará la evaluación hacia fin de año, para no interrumpir el proceso pedagógico en los meses de clases presenciales.



4. CENTRADO EN EL APRENDIZAJE: Por las excepcionales condiciones del año en curso y por la necesidad de ajustarse al curriculum transitorio, no se responsabilizará a los establecimientos por sus resultados. En otras palabras, el uso de los resultados se centrará en lo formativo.



El secretario ejecutivo agregó que “es importante continuar con esta evaluación, adecuándola para que pueda entregar la información que el sistema educativo necesita en el contexto de la pandemia y a partir de allí aplicar acciones remediales que se requieran para superar las brechas que se puedan haber generado”.



El Simce será aplicado a cerca de 750.000 estudiantes de 4° básico, 6°básico y II medio, y complementará el análisis que realiza cada establecimiento a partir de sus propias evaluaciones, permitirá conocer la situación de cada escuela en el contexto nacional, así como recoger información clave sobre estudiantes, padres y apoderados, directivos y docentes a través de cuestionarios, en materias relacionadas al impacto educativo y socioemocional de la pandemia y otros más tradicionales como convivencia escolar, autoestima académica y motivación, entre otros.



“La crisis del COVID-19 ha obligado a postergar muchas cosas, pero no es el momento de quedarnos a ciegas, menos en el sistema educacional que ha sufrido duramente el embate de esta pandemia. El sistema necesita información válida y confiable como la que entrega el Simce para poder focalizar los esfuerzos en quienes más lo necesitan”, señaló Daniel Rodríguez, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación.