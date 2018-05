Opinión 05-05-2018

Sr Director:

Es lícito preguntarse a poco andar de la instalación del nuevo gobierno de Sebastián Piñera, ¿para quiénes se vienen los tiempos mejores?.

Algunas señales podemos ir interpretando.

En un gesto bastante inusual, la Gobernación de Linares, encabezada por Claudia Jorquera Coria, realizó un emotivo homenaje y reconocimiento a diferentes personajes del mundo empresarial local, lo que está muy bien, pero hacerlo con ocasión de la conmemoración del día de los trabajadores, entrega una señal muy clara con respecto al modelo que quiere imponer esta administración, donde se prioriza la productividad a cualquier costo.

Mientras esto ocurre en la casa de la gobernación local, cientos de trabajadoras y trabajadores de Linares, se manifiestan en la calle en contra de las mal llamadas tendencias a la flexibilidad laboral, que no son otra cosa que la precarización del trabajo, con todo lo que esto acarrea: malas pensiones, inseguridad y nula capacidad de negociación.

La Gobernadora y su equipo de asesores, no solo no tuvieron el tino de la oportunidad, sino que además entregaron una señal desafiante con esta apología al empresariado, donde la máxima autoridad provincial dice “No tendríamos día del trabajo si no fuera por ese empeño y ese empuje que cada uno de ustedes ha realizado”, con lo cual, quiere desconocer completamente la historia de lo que se ha denominado Cuestión Social en Chile y el mundo.

A nivel nacional, también hemos tenido otras señales muy evidentes, como la del ministro de educación, quien le ha pedido perdón a los empresarios de la educación, por lo mal que los han tratado en estos últimos años.

Tiempos mejores ¿para quiénes? ¿para los que producen la riqueza o para los que la administran?



Carlos Castro Romero

Coordinador paritario Frente Amplio

Comunal Linares