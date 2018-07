Opinión 25-07-2018

Sr. Director.-

Esta carta va dirigida originalmente a las empresas de buses interurbanos que prestan servicios a la ciudad, y va a ser extremadamente breve, incluso bastaría con poner únicamente la frase que viene a continuación.

¿Por qué no existe un servicio de bus directo entre Linares y Constitución?

Parece increíble que sí haya servicios directos para ciudades alejadas, como Los Ángeles o Temuco, que no creo que lleven tanta gente. Incluso me atrevería a decir que a Cauquenes va tanta gente de Linares como la que va a “Conti”.



Esperando una pronta respuesta se despide



Sergio Arenas Benavides