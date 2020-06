Editorial 05-06-2020

Subarrendamiento abusivo



Analizar el tema del subarrendamiento abusivo que afecta mayoritariamente a los migrantes irregulares fue parte del objetivo de la reciente sesión de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.



La situación he generado mucho debate en los últimos días, debido a la gran cantidad de cités que existen evidencia una necesidad importante de viviendas en el país.



LEs ediles no tienen facultades para clausurarlos y que, de recurrir a figuras como ejercicio del negocio no declarado, dejarían en la calle a personas que no tienen a donde ir ni tampoco a cómo acceder a un arriendo regular por carecer de un trabajo formal.



Existe una evidente preocupación por la acción abusiva que se lleva a cabo por los dueños de las propiedades o por quienes les arriendan los inmuebles que, mayoritariamente, son infraestructuras que carecen de las condiciones necesarias, a chilenos e inmigrantes irregulares a precios por los que podrían acceder a una vivienda digna.



Una situación que no sólo se vive en Santiago, sino que también en muchas regiones, donde se cobra una cantidad excesiva por el arriendo de un pequeño lugar, donde las personas viven prácticamente hacinadas.