Policial 08-04-2018

SUBTEL oficia a cinco compañías móviles por nula transparencia en oferta de planes ilimitados

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel), ofició a las compañías móviles Claro, Entel, Movistar, Wom, y Virgin Mobile por la nula transparencia que existe en su oferta comercial de planes de navegación “ilimitados” a los usuarios.

Subtel indica que ha comprobado, mediante procesos de fiscalización, que la oferta de planes “ilimitados” de las empresas móviles no cumple con las condiciones prometidas a los usuarios. Lo anterior, debido a que las compañías aplican variaciones en la calidad de su servicio, disminuyendo la velocidad de navegación en ciertos horarios, o cuando los usuarios sobrepasaban una determinada cuota de tráfico. Debido a lo anterior, el uso del término “ilimitado” para definir a estos planes, no es correcto y es muy poco transparente para los usuarios.

Un producto comercializado con el carácter de “ilimitado”, tiene un significado claro para los usuarios, y genera expectativas de contar con una capacidad inagotable de datos y en una calidad estable, lo que no ocurre en la práctica. A pesar que las variaciones en la calidad de servicio son informadas por las empresas como “medidas de tráfico”, según la normativa vigente, Subtel estima que estas prácticas confunden a los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, al no utilizar un lenguaje simple y transparente a la hora de ofrecer estos planes.

El mandato de Subtel es velar y cautelar la protección de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, para que cuenten con abundante información y reglas claras a la hora de escoger un servicio de telecomunicaciones, más aún tratándose de contratos que deben ser sometidos a la normativa del sector y que, una vez celebrados, no autorizan modificaciones unilaterales de sus términos.

Las empresas deberán informar a Subtel, en un plazo de tres días contados desde su notificación, las medidas que tomarán para regularizar su oferta comercial y hacerla más transparente para los usuarios. En caso de no cumplir con esta solicitud, la Subsecretaría podrá formular cargos de acuerdo a la normativa vigente.