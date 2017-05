Crónica 21-05-2017

Subtel y CGE Distribución lideran plan para retiro de cables de telecomunicaciones en desuso en el Maule

Programa de “limpieza” se aplicará en Talca, Linares y Curicó, en un trabajo conjunto con las respectivas Municipalidades.

La Seremi de Transportes y CGE Distribución encabezaron la firma de un acuerdo con las principales empresas de telecomunicaciones que operan en la región, que permitirá aplicar un plan de limpieza de cables de telecomunicaciones en desuso en las principales ciudades del Maule.

El protocolo fue suscrito durante una sesión especial de una mesa de trabajo convocada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones -Subtel- y que lideró la Seremi de Transportes, Patricia Miranda, para quien “el retiro de cables de telecomunicaciones en desuso, es una tarea que se debe realizar para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región”.

En tanto, Manuel Ortega, gerente zonal de CGE Distribución, explicó que “el rol que tenemos como empresa de distribución de electricidad, es coordinar y apoyar la correcta programación de los trabajos que realizarán las empresas de telecomunicaciones, de tal manera que éstos, no afecten la seguridad de las personas, ni se comprometa la calidad y continuidad del servicio eléctrico. Esta importante acción, sin duda contribuye a descontaminar visualmente y a ordenar las ciudades”.

Con este acuerdo, las empresas de telefonía, TV por cable o transmisión de datos se comprometieron a retirar sus cables ya inutilizados de lugares críticos de las ciudades de Curicó, Linares y Talca, en virtud de una programación que será entregada por los correspondientes municipios.

“Cabe precisar que CGE Distribución no tiene cables de energía eléctrica en desuso y, por lo tanto, todas sus instalaciones y cables se encuentran en orden. Además, por ley no estamos facultados para efectuar intervención o limpieza directa de los cables de telecomunicaciones. Cada empresa de telecomunicación es responsable de sus instalaciones y de su infraestructura, por lo tanto, también del retiro de sus cables en desuso”, aclaró Manuel Ortega.

Como parte de los compromisos adquiridos, cada una de las empresas deberá emitir informes mensuales de la cantidad de cables retirados.