Crónica 21-06-2019

“Superalumnos” del IPS Maule se lucen con su rendimiento escolar

Desde Cauquenes, Curicó y Talca, llegaron los mejores promedios maulinos para recibir un merecido reconocimiento en la Dirección Regional.



Felicitarlos por su rendimiento escolar, reconocer su esfuerzo e incentivarlos a continuar perseverando en su entrega y responsabilidad, fueron algunos de los objetivos del encuentro que sostuvieron en la Dirección Regional del Maule, los alumnos destacados del IPS junto a sus orgullosos padres y el departamento regional de Personas.



Los premiados este año llegaron desde Cauquenes, Curicó y Talca, demostrando una vez más, que su constancia y tenacidad ofrecen buenos resultados. “Me ha costado un poquito pero por siete años he sido uno de los primeros lugares de mi curso”, comentó Emilia Cáceres Abaca de Talca.



Sus siete años (cursa séptimo básico) son el claro reflejo de un esfuerzo sostenido en el tiempo por mantener su buen rendimiento. Similar situación, es la que vive Diego Romero Velis, quien indica que cursar su quinto año, ha sido más simple de lo esperado. “Esta es la segunda vez que vengo y me siento muy bien, encuentro genial y divertido lo que hacen con este reconocimiento” indicó este curicano.



Algo más tímida, la cauquenina Josefina Rosales Martínez, admitió sentirse feliz de haber conservado su buen rendimiento y continuar, por lo tanto, entre los alumnos -hijos de funcionarios y funcionarias- con mejor rendimiento en la región. Un honor que ella comparte con la pequeña Valentina Chiple Lara, quien aunque no pudo asistir, también formó parte de este reconocimiento.



Representando a los orgullosos padres y en su rol de funcionario, Eugenio Cáceres Castillo, jefe del Centro de Atención de Talca, junto a la coordinadora de Gestión y Desarrollo de Personas, Loreto Rojas Jorquera destacaron la importancia de este reconocimiento, en el que se destaca el esfuerzo, la constancia y responsabilidad de los jóvenes estudiantes que cada día entregan lo mejor de sí, para mantenerse en el sitial de los “súperalumnos” del IPS Maule.



Junto a las palabras, el compartir y las felicitaciones, los premiados recibieron de la institución un obsequio, el que más allá de su valor material, tiene la impronta de comunicar a cada estudiante destacado, que desde el hogar común que es el IPS Maule, la familia distingue, celebra y se regocija de sus logros escolares.