Crónica 18-02-2017

Superintendencia inició campaña para el comienzo del año escolar

Iniciativa busca informar normativa relacionada a la exigencia de útiles, textos y uniformes escolares.

Una campaña, a través de las redes sociales, llamada “Tu escuela -Nuestra escuela” fue lanzada por la Superintendencia de Educación, con el propósito de apoyar a los padres, madres y apoderados en el inicio de un buen año escolar.

La iniciativa tiene por objetivo, informar cuáles son las regulaciones normativas que existen en relación a la exigencia de útiles, textos y uniformes escolares en los establecimientos educacionales, enfatizando en el resguardo del derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes.

Así por ejemplo, se busca que familias y comunidades educativas conozcan que la compra de textos adicionales es siempre voluntaria; Que los establecimientos no pueden obligar a comprar el uniforme escolar en una tienda o proveedor específico; Si el estudiante no cuenta con el uniforme no le pueden negar el ingreso al establecimiento, debido a que el director puede eximirlo de su uso temporalmente; Los establecimientos si bien pueden sugerir no pueden exigir útiles escolares de alguna marca o fabricante en particular; Si los estudiantes no cuentan con útiles no pueden ser excluidos o sancionados y ningún establecimiento puede exigir compra de artículos de aseo u oficina.

Esta campaña que se inició a fines de enero a través de redes sociales como Facebook y Twitter contempla la difusión de la cartilla “De regreso a clases: lo que necesitamos saber sobre textos útiles y uniformes escolares”, además de los videos “Consejos para el inicio del año escolar” y “Consejos sobre textos escolares”, los cuales pueden ser descargados a través de www.supereduc.cl