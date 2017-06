Deporte 17-06-2017

Suspendido el partido de Deportes Linares, debido a razones climáticas

Los albirrojos tenían pactado el duelo con Colina para las 15:30 horas de hoy. Iban con ganas de sumar tres puntos ante el equipo que tiene 12 puntos en la tabla de colaciones, cuatro más que el “depo”. El partido era válido por la novena fecha del torneo de la Tercera División del Fútbol Chileno. No obstante, en la tarde de ayer se confirmó la suspensión del encuentro, debido a las condiciones climáticas.

Los albirrojos, cuando se reprograme la fecha, quieren quedarse con los 3 puntos en calidad de local y para ellos están entrenando arduamente.

Desde la dirigencia además se aclaró que ningún accionista ha ofrecido 80 millones de pesos para la campaña de Deportes Linares, “a nosotros nos se nos ha acercado nadie a ofrecernos dinero para la campaña del club, el único antecedente que tenemos es que en es de febrero, en la asamblea ordinaria, donde el señor Valdivieso con el señor Muñoz se querían hacer cargo del club, siempre y cuando renunciara la actual dirigencia de Deportes Linares”, agregó el Presidente.

En la otra cara de la moneda, en empresario linarense Paulo Valdivieso, sacó la voz y aclaró que “nosotros tuvimos la posibilidad de hacernos cargo del club, estuvimos al comienzo en una asamblea teníamos un proyecto financiado para todo el año y resulta que la actual directiva se negó a esa opción. Nosotros hemos tenido algunas reuniones con gente cercana a la institución, pero hoy día es muy difícil porque el equipo está en los últimos lugares de la tabla, entonces para poder generar recursos es más difícil. Pero, tenemos un plan de trabajo que pasa por hacer gestión para el club. Esta institución necesita que se pongan el overol no que estén esperando el aporte de la municipalidad que siempre ha estado por años”.

Valdivieso, también respondió a quienes manifestaban que estos dineros tenían como procedencia la de una empresa hidroeléctrica “nosotros nunca hemos tenido un contacto con ninguna empresa de ese tipo. Nosotros financiábamos el club con gestión con un directorio que tuviera la capacidad de poder lograr recursos pensábamos en un directorio de 20 personas , como lo hacíamos antes en el sentido que cada integrante se comprometía a generar dineros ya sea personales de empresas linarenses ,y proveedores. Teníamos un presupuesto cercano a los 70 millones de pesos para el año. Nuestra tarea era unificar al empresariado a través de los diferentes contactos”.

Finalmente dijo sentirse muy triste al ver la división en la cual se encuentra Deportes Linares, jugando con equipos que en su mayoría nadie los conoce. “Estuve 25 años de dirigente del club, tenía los aportes de la gente que nos podía cooperar, por eso me pregunto cuál es el mérito de la gente que está a cargo del club actualmente, en el sentido de que quieren que todo el mundo los apoye, pero no veo una verdadera gestión para el club. Llevan cerca de un año que tomaron al club y en el mes de marzo no habían juntado ni siquiera un millón de pesos. Ahora están con bono una rifa, pero eso no es el fuerte del club que se financia con dinero. Aquí nosotros no podemos esperar que nos vengan a solucionar los problemas, si yo me hago cargo de la institución tengo que hacer gestión para generar los recursos para que el club no se hunda”

“Sabemos que siempre Deportes Linares ha tenido mecenas, que son los mismos dirigentes que sacan “platita” de su propio bolsillo para pagar compromisos. Yo personalmente fui uno de los que compró parte del terreno de Deportes Linares y me opuse a la decisión que deseaban venderlo. Creo que el club primero hay que organizarlo bien de arriba y hacer un buen proyecto para tener resultados positivos”, aseveró.