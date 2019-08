Política 16-08-2019

Tarud por visita del Presidente al norte: “Es una operación mediática para confundir a la opinión pública”

Como una operación mediática basada en la publicidad y la desinformación calificó el ex diputado, Jorge Tarud, la visita realizada por el Presidente Sebastián Piñera, a la frontera norte de nuestro país en conjunto con el ministro de Defensa, Alberto Espina. Esto, específicamente, considerando la decisión de La Moneda de darle potestades a las Fuerzas Armadas para que participen en labores de prevención del narcotráfico con Carabineros.

“Como presidente de la comisión de Defensa visité el pueblo de Cariquima, donde se encuentra un pequeño contingente de soldados del Ejército que contribuyen para dos cosas, la primera la tranquilidad de la comunidad y la segunda resguardar que no se pasen en la frontera, como lo hacían anteriormente, para robar y trasladar drogas por esos pasos”, comentó el ex Embajador, agregando que “nuestras Fuerzas Armadas coordinadas, vale decir el Ejército, la Aviación y la Marina siempre han trabajado estrechamente con Carabineros y de manera permanente. En consecuencia, el decreto que dictó el Gobierno era totalmente inconstitucional y, por ello, tuvo que modificarlo y adecuarlo a las condiciones actuales de algo que siempre se ha realizado”.

En este mismo marco, el ex embajador agregó que la visita del Mandatario responde a “operaciones netamente mediáticas que buscan confundir a la opinión pública”, restando fundamento a la actitud de La Moneda.