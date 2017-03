Política 23-03-2017

Tarud (PPD) por proclamación de Piñera: “cuento repetido y no creíble”

El ex precandidato presidencial del Partido Por la Democracia, diputado Jorge Tarud, se refirió a la proclamación de la precandidatura presidencial del ex presidente Sebastián Piñera el martes, señalando que el ex mandatario repite el mismo “cuento” con la diferencia que hoy “los chilenos lo conocen y no le creerán”.

“El candidato Piñera nos prometió que se terminaba la fiesta de la delincuencia y en su Gobierno la delincuencia terminó en un carnaval. El candidato Piñera nos dijo que la educación es un bien de consumo, pero hoy miles de estudiantes podrán estudiar gratis en la educación superior. El candidato Piñera nos señaló que haría un fideicomiso ciego, pero fue absolutamente tuerto, porque vimos claramente como siguió manejando sus negocios, incluyendo la compra de acciones de pesqueras peruanas cuando Chile defendía su soberanía marítima ante la Corte de La Haya. Por lo tanto, sabemos que él nunca va a separar sus negocios de la política, los chilenos lo conocen y no le creerán”, afirmó el diputado.

Asimismo, el parlamentario agregó, “hoy también nos promete que defenderá los derechos de Chile con Bolivia, pero no podría extrañarnos que pudiese comprar acciones del rio Silala en Bolivia”.

“En consecuencia, hago un ferviente llamado a la unidad a nuestro sector para enfrentar a Piñera y con ello impedir que los negocios vuelvan a contaminar la política chilena. Debemos derrotar a Piñera y poder seguir construyendo un Chile participativo, con transparencia y haciendo las modificaciones y mejoras que sean necesarias para reactivar nuestra economía, generar empleos, mejorar la salud, continuar con el proceso de gratuidad a los estudiantes y realizar pronto un programa factible y realista que podamos concretar en un plazo de 4 años durante el próximo periodo presidencial”, concluyó.