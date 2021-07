Opinión 03-07-2021

TECNOLOGÍA PARA LA EFICIENCIA OPERATIVA DEL SECTOR ENERGÉTICO









Parecería que todo artículo de opinión sobre cualquier industria debería empezar diciendo “Debido a la pandemia…”. En el ambiente de la consultoría empresarial, todos nos hemos vuelto futurólogos y epidemiólogos amateurs ya que la realidad de todos nuestros negocios está atravesada por el avance, retroceso y mutación del Coronavirus. Sin embargo, poco se ha hablado de cómo este cambio de paradigma está transformando al sector energético, que junto al sector de telecomunicaciones, es la industria más importante para que todas las sociedades puedan sostener las cuarentenas y el aislamiento necesario para sobrevivir a este desafío mundial.





La volatilidad de precios y el fuerte descenso de la demanda mundial han provocado una caída del 18% de inversión en 2020 en el sector, según indica la IEA (International Energy Agency).

Las empresas de energía necesitan contraer su OPEX, reducir o hacer más eficiente la performance de sus activos y ajustar producción a las fluctuaciones de la demanda. Bruscos cambios en los escenarios económicos obligan a medidas de ajuste, restructuraciones, fusiones y otras acciones, provocando desinversión y pérdida de valor en las empresas.



Ante estos cambios, las empresas del sector energético necesitan la incorporación de las OT (Operation Technologíes) a sus negocios y la inclusión de prácticas innovadoras que generen atajos, eficiencias y cambios de modelos operativos para una industria acostumbrada a invertir más en la infraestructura física tradicional de grandes activos físicos , sobredimensionadas redes de distribución, maquinarias con tiempos muertos, etc, que gerneran altos costos fijos y gastos operativos.



Mi incorporación a NEORIS se enmarca en una necesidad de poder acompañar al sector de manera más cercana y ofrecer las soluciones que marcarán el cambio verdadero. Mis 25 años de carrera profesional como ejecutivo y líder empresas internacionales del sector energético me permiten traer a la mesa una perspectiva de insider sobre una industria de alta complejidad técnica que suele tener desafíos al momento de adoptar nuevas tecnologías. Los campos de producción de gas y petroleo o los sistemas de procesamiento y distribución energéticos deben manejarse con un cuidado y precisión de grado científico y el cambio de un software o la incorporación de nueva tecnología puede desencadenar en descoordinadas ineficiencias, cortes operativos millonarios, o accidentes severos para los operarios.



Por esta razón, me entusiasma ser el nuevo Embajador del sector Energético para NEORIS, posición desde la cual puedo acercar estos dos mundos y ayudar en la generación e implementación de las tecnologías que hacen falta para transformar a la industria. La pandemia nos presenta una renovada necesidad de lograr nuevas eficiencias: Las compañías que invirtieron significativamente en tecnologías digitales vieron mejoras en la producción de entre un 2%-10%, y reducciones de costos de entre un 10%-30%, según un estudio de McKinsey. Este retorno asegurado brinda un aire muy necesario ante tanta incertidumbre.







La integración de procesos digitales en la operación habilita procesos fundamentales como el mantenimiento predictivo de maquinarias, el monitoreo remoto de operaciones de campo, la recopilación y estandarización de datos con información instantánea, confiable y de ágil acceso sobre modernas plataformas digitales inteligentes. Esta transformación se complementa luego con la incorporación de IA (Inteligencia Artificial) que pueda utilizar y coordinar estas distintas herramientas para ayudar a tomar decisiones de negocio en operaciones en las que retrasos o ineficiencias para actuar ágilmente puede desencadenar en pesadillas logísticas o costos ocultos de mucho impacto. Con tantos nuevos procesos operativos, laborales y de salud que ha generado esta nueva realidad en este sector aumentan las expectativas de la sociedad respecto a la eficiencia del sector y sus empresas. Estas expectativas o demandas estan más altas que nunca.



En NEORIS acompañamos con una visión realista del negocio a las empresas en su proceso de digitalización, transformando las actividades operativas e implementado herramientas que les permitan alcanzar el mayor nivel de excelencia y eficiencia. Las soluciones no deben tener en cuenta únicamente problemas aislados con herramientas digitales específicas, sino que la transformación debe aportar medidas que reajusten los flujos de trabajo coordinadamente y reinventen los modelos operativos permitiendo anticiparse al escenario del mañana.

El último año nos ha dado una tarea tan emocionante como desafiante: Acompañar a las empresas a encontrar su lugar en un mundo que ha cambiado completamente. Me enorgullece ser parte de este esfuerzo colectivo y espero poder contribuir al sector energético con soluciones que lo ayuden a continuar siendo el motor de cambio y evolución para nuestra sociedad.













Enrique Mallea

Embajador Global de NEORIS Energy