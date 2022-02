Editorial 27-02-2022

Tips para el cuidado de tu mascota

No cabe duda, ¡los chilenos somos petlovers! De hecho, según un reciente estudio el 70% de los habitantes del país declara que tiene al menos una mascota en casa. Y aunque ellos son motivo de alegría, ternura y lindos recuerdos, lo cierto es que nuestros animales en el hogar también dejan una huella en el medio ambiente. Por eso es tan importante tomar conciencia y cuidarlos de manera sostenible para así disminuir ese impacto negativo al máximo ¿Cómo? Hay muchas formas, acá te compartimos cuatros ideas que ayudarán a que tu mascota se una a la conservación del planet, ¡toma nota!



Sé creativo y reutiliza para crear sus juguetes



Si quieres que tu mascota se entretenga no es necesario comprarle juguetes complejos, hechos de plástico o electrónicos. Dale una mirada a esos viejos calcetines, cuerdas o restos de tela que tengas y fabrica pelotas o madejas de tela que cautiven su atención y los hagan correr y pasarlo bien. Recuerda ¡muchas cosas que parecen residuos pueden tener una segunda vida si aplicas tu creatividad!



Revisa opciones de alimentos orgánicos



Tal como existen variedades de productos de esta línea para las personas, cada vez hay mas alternativas de alimentos veganos para perros en el mercado, elaborados con proteínas 100% vegetales, sin ingredientes de origen animal y libres de gluten. No olvides revisar también los empaques, para que estos sean reciclables o biodegradables. En definitiva ¡es posible brindarles los nutrientes y la energía necesaria cuidando su salud y la del planeta!



Preocúpate de que su baño sea más ecológico



La hora de la limpieza puede ser un gran momento de diversión para tu mascota y qué mejor que hacerlo con productos de origen natural, libres de químicos, colorantes y agentes tóxicos. En la naturaleza se pueden encontrar todos los aportes que la piel de ellos necesita, ¿sabías, por ejemplo, que el aceite esencial de árbol de té funciona como fungicida, bactericida, cicatrizante y repelente de pulgas?



Recoge y elimina correctamente sus desechos







¿Quién no disfruta de un paseo con su mascota! Lo importante es que siempre seas cuidadoso, recojas sus desechos y que los elimines en bolsas que sean amigables con el medio ambiente. Para eso, el emprendimiento nacional I Am Not Plastic cuenta con prácticas bolsitas 100% compostables que se degradan en un compost casero en 90 días. Elaboradas a partir de biopolímeros biodegradables son una excelente idea pues conservan lo bueno del plástico sin serlo. ¡Imagina el impacto considerando que una bolsa plástica demora más de 500 años en desaparecer!