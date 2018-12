Crónica 12-12-2018

Transportes llama a exigir cumplimiento de seguridad a los buses que realizan giras y paseos de fin de año

Con el objetivo de entregar más seguridad a los niños que realizan en esta época paseos de cursos o giras de estudio, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través del Programa de Fiscalización, llamó a padres y apoderados a poner atención en los buses que se contratan y a solicitar la revisión de los vehículos que realizan dichos servicios.

Que cuenten con la autorización por parte del ministerio, que sean conductores profesionales y que los buses no tengan más de 10 años de antigüedad, son parte de los requisitos que, según la Jefa del Programa de Fiscalización, Paula Flores, se le debe exigir a estos servicios.

A su vez, recordó que los colegios o los propios apoderados pueden pedir la fiscalización del bus de manera gratuita en www.fiscalizacion.cl.

En lo que va del año ya se han concretado 964 controles a este tipo de servicios, número que se ha incrementado en el mes de diciembre donde se concentra el mayor número de fiscalizaciones a giras de estudio y paseos. De hecho aún falta concretar más de un centenar de requerimientos en todo el país.

Paula Flores sostuvo que “muchos viajes de gira de estudio o de fin de año se realizan a países como Argentina o Brasil por lo que, si se contempla salir del país, como apoderados debemos saber que es requisito que esos servicios cuenten con un seguro internacional y que las máquinas no excedan los 10 años de antigüedad”.

La autoridad dijo que los padres y apoderados pueden transformarse también en fiscalizadores cerciorándose que los buses cumplan con las condiciones técnicas, de seguridad y documentación necesarias para que el anhelado viaje de estudio no corra ningún tipo de riesgo.