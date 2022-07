Agricultura 03-07-2022

Tras oposición de familia de la víctima, TVN decide no emitir miniserie sobre caso de Ámbar Cornejo



Televisión Nacional de Chile (TVN) decidió este miércoles que no emitirá la miniserie "Ámbar, en la mira del psicópata", basada en el crimen de Ámbar Cornejo y que formaría parte de la nueva temporada del programa "Mea Culpa". "Como canal público reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y del mismo modo, condenamos expresa y unánimemente toda forma de violencia de género", expresó la estación en un comunicado. La medida fue adoptada luego de que la familia de Ámbar Cornejo, específicamente su padre Ulises, presentara un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, con el fin de resguardar la integridad psíquica de los cercanos a la menor que fue asesinada por su madre y la pareja de esta en Villa Alemana.



Mientras el recurso estaba en tramitación, el tribunal decretó hoy orden de no innovar, de manera que TVN debía "paralizar y/o abstenerse de ejecutar menciones publicitarias de cualquier naturaleza con respecto al denominado Caso Ámbar, anunciadas por el programa Mea Culpa del referido canal de televisión". Asimismo, la diputada Carolina Marzán (PPD) había anunciado un oficio en contra de TVN por el mismo tema. "Solicité a la Dirección Ejecutiva un informe acerca de los fundamentos considerados al momento de decidir llevar a cabo un proyecto televisivo, que involucra el cruel caso policial de Ámbar Cornejo", indicó la parlamentaria. Además, manifestó que "resulta inadecuado que TVN, a través de su programa Mea Culpa, haya decidido incorporar a sus contenidos, una miniserie de su caso, ya que fomenta la revictimización de su familia, incentiva el morbo entre los telespectadores, y no representa aporte alguno en la prevención de este tipo de delitos".