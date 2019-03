Nacional 02-03-2019

Tres playas chilenas fueron elegidas entre las 25 mejores de Sudamérica

Se trata de los premios Travellers’ Choice, que se definen con millones de opiniones de los propios viajeros y turistas de todo el mundo en cuánto a hoteles, servicio, atracciones y playas.

En los ganadores de 2019 de la región destacan Anakena, Bahía Inglesa y Cavancha, la que un comentario destacado describe como un destino “bueno, pero sucio un sector”.

Estas son las 25 mejores playas de Sudamérica según los Travellers’ Choice:

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasil

2. Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brasil

3. Playa Anakena, Isla de Pascua, Chile

4. Playa Galápagos en Bahía Tortuga, Santa Cruz, Islas Galápagos

5. Playa Farol, Arraial do Cabo, Brasil

6. Playa de Ipanema, Río de Janeiro, Brasil

7. Cayo de Agua, Parque Nacional Los Roques, Venezuela

8. Playa Forno, Arraial do Cabo, Brasil

9. Praia de São Miguel dos Milagres, Maceió, Brasil

10. La Mansa, Punta del Este, Uruguay

11. Antunes, Maragogi, Brasil

12. Bahía de los Delfines, Pipa, Brasil

13. Praia Cacimba do Padre, Fernando de Noronha, Brasil

14. Playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil

15. Madrisqui, Parque Nacional Los Roques, Venezuela

16. Playa La Cantera, Puerto Madryn, Argentina

17. Pitinga, Arraial d’Ajuda, Brasil

18. Playa de Spratt Bight, San Andrés, Colombia

19. Monte Hermoso, Buenos Aires, Argentina

20. Playa Cristal, Santa Marta, Colombia

21. Playa de José Ignacio, Uruguay

22. Bahía Inglesa, Copiapó, Chile