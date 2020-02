Opinión 01-03-2020

Tres sentidos para comprender el dogmatismo



Precisamente el dgo. tres de feb. en esta misma crónica, escribi “ algunas presiones sobre el dogmatismo”

Cumplo con lo prometido. Actualmente se puede se puede comprender el Dogmatismo en tres sentidos:

1.- Realismo Ingenuo: En este caso se admite la posibilidad de conocer las cosas en “ su ser en sí” En rigor el autor consultado, expresa que este Realismo no existe dentro de la filosofía, si no que se refiere específicamente al llamado “ conocimiento vulgar” o sea a ese generado en forma espontánea , a partir de las experiencias de las personas.

2.- Confianza Doctrinaria: se entiende ésta, como la confianza absoluta en una doctrina especial.

3.- Ausencia de Reflexión Crítica. Ella se refiere a la aceptación incondicional ( en examen alguno) de los Principios a los cuales adhiere. Se trata en esta caso de una mera sumisión a la autoridad. El sujeto no tiene la capacidad para “ tomar distancia crítica” de sus prácticas y analizarlas per se.

Al respecto, entrego en mi sencillo comentario al respecto que, a diario, vemos en distintos medios publicitarios opiniones dogmáticas especialmente en temas religiosos, sobre los cuales nadie se atreve a opinar ( sacerdotes casados en la Amazonía, diaconizas mujeres, por ej.)

Pero, existe una corriente filosófica hoy en día, diametralmente opuesta al Dogmatismo que se denomina “ Escepticismo” doctrina que en fondo niega que el sujeto pueda “ aprehender” al objeto y tener por consiguiente conocimiento de él. En resumen es una doctrina filosófica que asegura que No existe ningún saber firme, ni puede entregarse alguna opinión segura.



Pero, aún más, extiende la duda a “ todos los conocimientos y……..recomienda abstenerse de formular cualquier juicio. Además, considera que nuestro conocimiento está influido por la naturaleza del sujeto y del “ limitado poder de los sentidos y de la inteligencia y que todo depende de las circunstancias exteriores del tiempo, lugar y ambiente

Esta corriente filosófica fue creada por el griego Pirrón .Acostumbra a decir: “ no afirmaba mucho, solo opinaba”.

Pero, no solo el Escepticismo se apone al Dogmatismo, también se opone el “ Subjetivismo” aunque éste, limita la validez de la verdad del sujeto que conoce y juzga y no toma en cuenta la significación que posee en el proceso Psicológico, el de conocer al objeto o fenómeno que estimula y procura el conocimiento.

Por último veamos al “ Criticismo” es el pensamiento que comparte con el Dogmatismo, la confianza en la razón humana y está convencida de que brilla el conocimiento y que existe una Verdad-

El Criticismo examina todas las afirmaciones de la razón humana y no acepta nada despreocupante ( sin análisis) averigua, pregunta por lo motivos y pide a la razón, por ente al ser humano una actitud reflexiva y crítica.

Dice el autor consultado y creemos no está equivocado cuando afirma que esta posición es un término medio entre la temeridad dogmática y la desesperación Escéptica ) propuesta por Kant)

“ SI BIEN ES VERDAD QUE LAS RELIGIONES LEVANTAN SU ANDAMIAJE INSTITUCIONAL BASADO EN DOGMAS, NO POR ESO DEJAN DE EXISTIR TAMBIEN LOS DOGMAS EN OTRAS ESFERAS DE LA CULTURA, COMO EN LA MORAL, LA POLITICA Y LAS CIENCIAS, SECTORES EN LOS QUE, POR FINALIDAD Y METODO, NUNCA DEBIERA APARECER EL DOGMA “

BIBLIOGRAFIA: “ Citerior” vol. 70 oct. 2019 ( Ignac. Vidall Barraza)



René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista