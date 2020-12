Deporte 26-12-2020

Triunfazo albirrojo: Golearon a Colchagua en Rancagua y se ilusionan con mantener la categoría

Los goles fueron anotados por Oyarzo y Barrera

Una cosa quedó clara. En Rancagua se dio la máxima del fútbol, entrenador nuevo y gana el equipo . La llegada de Ramón Climent, a pesar de dos días de trabajo, provocó un cambio principalmente en el trabajo psicológico de los jugadores, quienes realizaron quizás uno de los mejores partidos.

Con tenencia de balón y presionando a los colchagüinos, se dieron el lujo de ganar, gustar y golear. El primer tanto fue un tremendo golazo desde casi la mitad de la cancha, un disparo de Luis “chiqui” Oyarzo, vio adelantado al portero de Colchagua, y sacó un tiro potente que se clavó en el fondo de la red . A todas luces un gol digno para un estadio lleno, cuando se cumplían los 13 minutos del encuentro. La segunda alegría, llegaría cerca de los 30 minutos, gracias a la presión en la salida que realizaron los dirigidos por Ramón Climent, fue Nicolás Barrera, quien facturaba el 2 a 0. Ni los comentaristas que estaban en el estadio El Teniente, creían lo que estaban viendo, con un Linares que era muy superior en todos los sectores del campo de juego.

En la segunda etapa, el “depo” siguió jugando su fútbol, el que desea plasmar el nuevo estratega. Administrando bien el balón y recuperando rápido cuando no se tiene. Premio al nivel futbolístico que estaba mostrando llegaría el segundo personal de Barrera y el tercero para los linarenses, sellando una actuación descollante con la primera goleada en la era Climent, quien elogió al cuerpo técnico anterior encabezado por Luis Pérez Franco.

Una de las cosas que llamó la atención fue que cambió el capitán, la jineta esta vez fue para el “astro boy” Barrera, quien respondió con creces a la responsabilidad entregada por el deté. Con este resultado, los albirrojos quedaron a un punto de Iberia, dos de Concepción, y tres de salir de la zona del descenso.

PROTAGONISTAS

Bastian Irribarra, dijo que “el técnico tenía clarito como se iba a presentar el partido y se dio de esa manera, con una genialidad del “chiqui” nos fuimos en ventaja y después aprovechamos los errores en salida de ellos y liquidamos con dos goles de Barrera . A pesar que trabajamos poco en la semana, pero se dieron las cosas y hay que seguir con humildad para sacar adelante la situación en la que estamos”.

En tanto el goleador de la jornada, Nicolás Barrera, señaló: “cuando hay un nuevo técnico todos se quieren mostrar y responder por qué fue citado. Uno debe estar con la disponibilidad de quien esté al frente y se dio el resultado que era sumamente importante. Creo que la confianza que me dio el técnico de llevar la jineta, era fundamental y pienso que lo demostré en la cancha con los goles . Felicitar a mis compañeros y en forma especial al ex técnico Pérez Franco por su trabajo”.

Finalmente Ramón Climent, quien tuvo un debut soñado en la banca de los albirrojos, expresó que “hoy estoy muy contento porque los muchachos cumplieron a cabalidad en la forma que nos planteamos con un rombo. Yo recordé a los equipos que he tenido y que han salido campeones porque tenía la seguridad que nuestro equipo iba a dar. Tengo que agradecer también el buen estado físico, y esto es producto del cuerpo técnico anterior que dirigió Luis Pérez Franco, pero a veces los resultados no salen. Mis jugadores realizaron en la cancha una tarea impecable como si hubiésemos entrenado hace cuatro meses. Pero, tenemos que ser humildes porque nos queda mucho todavía”.

LO QUE VIENE

Los albirrojos esta tarde a las 17:00 horas regresarán a las prácticas para comenzar a preparar el duelo con General Velásquez , el miércoles 30 de diciembre a las 18:00 horas , también en el estadio El Teniente de Rancagua .



