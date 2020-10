Opinión 22-10-2020

Un bello recuerdo



Cuando no pueda más,

cuando en la arena desmayada

mis pasos no quieran sellar,

el sendero que: silencioso, momentáneo,

agónico, romántico, vigente

me lleve a soñar tus besos ausentes.



Cuando su murmullo lavado en olas,

señale su marcha débil, delicada, decadente.

Cuando no quiera abrir mis ojos,

y sólo escuchar su cadencia eterna,

escultora del espacio, ave serena.

Cuando los lobos marinos aúllen al barco,

llamada que penetra en aquel surco falso,

que viene o que… sin esperanza se va.



Cuando la arena desmayada

se escurra entre mis dedos adoloridos

y este amor entumecido,

tratando de agitar, dibujar tu bello rostro

resucitar aquel sendero lavado.



Cuando la espuma cubra mis sienes

y llegue a mí el roce del viento

y el de tus senos caídos.



Cuando no pueda más

y me aferre a aquella ancla del olvido,

tu rostro en la arena, tu cuerpo sediento

la estrella de la tarde, el cálido invierno,

la luna plena, las luces del puerto;

cuando me embarque al sueño eterno

tu rostro junto al dibujo, al sendero

al perfume, al pasado, al momento

estarán conmigo, siempre a mi lado

.... en un bello recuerdo.





Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista