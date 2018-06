Opinión 27-06-2018

Un día en la vida de Mañungo (En la antepenúltima estación L 4)

Hoy amaneció con menos frío que ayer y gateando y sin menor ruido salgo de mi escondite antes que los demás me descubran y me golpeen como lo hacen siempre. Es una costumbre que tengo hace tiempo, ya ni me acuerdo desde cuando me escondo en unas cajas en la bodega de la cocina, pero si el porqué lo hago. Me cansé de orinarme en un rincón mi cama para que fuera la más hedionda de todas y que nadie la soportara y así evitaba que me molestaran los otros niños por la noche, hasta que un día me mandaron a la bodega, la cual estaba siempre con llave y descubrí que había una copia de la llave del candado, así que me quedé con una de ellas y por las noches desaparezco, así de simple. Hasta el Lucho, que es mi protector y amigo, por más que me pregunta, busco la forma de darle una buena mentira y al final el muy tonto se la cree, sin embargo, entre los cartones y los ratones que saltan de un lado para otro, echo de menos a mi amigo, porque entre los dos nos damos calor y me defiende de los otros cabros que venían a molestarme. Me entretengo con los ratones, me parece ver a los cabros jugando en el patio, e incluso pelean y se sacan “la mugre” entre ellos y chillan como los chanchos, porque recuerdo antes de caer a esta gran casa, yo vivía con cinco niños más en una casa donde nos cuidaba una señora y nos daba comida y nos tenía camas para cada uno, todos nos portábamos bien y rezábamos con ella y le ayudábamos a cuidar las gallinas y tenía un chancho que jugábamos con él e incluso los más pillos lo montaban y el chancho chillaba y saltaba para tirarlos al suelo y botarlos, era muy divertido. Nos decía que nosotros éramos angelitos de Dios y que era la alegría para ella cuidarnos, hasta que un día ella enfermó y no tuvo tiempo para ir al hospital y “estiró la pata” y lloramos mucho por ella. Vinieron unos señores, nunca había visto a esa gente y nos sacaron de allí y nos trajeron a este lugar, donde hemos tenido que pelear todos los días para que según el Lucho, mi amigo protector no nos hagan nada malo. Nos inscribieron en unos libros anchos, nos pesaron, midieron y preguntaron nuestros nombres, todos decían sus nombres y apellidos y cuando me tocó a mí, les dije que me llamaba Mañungo, y ¿Qué más?, no sé, entonces cuchichiaron entre ellos y decidían que apellido ponerme, al final cuando ya no tenían qué apellido ponerme, si Pérez, González u otro, decían que la gente iba a murmurar sobre quien fue mi padre y siguieron la tradición, me pusieron Manuel Expósito en el gran libro y ¡san se acabó! aunque me habría gustado saber el apellido de mi padre. Se fue esa gente importante, y nunca más los vimos por acá, y nos quedamos los niños en esta “escuela”, donde después íbamos a aprender mecánica o electricidad, como decían los niños que ya estaban allá, riéndose de ese lugar, pero, además de las peleas y “otras cosas” que suceden acá, aquí aprendí a leer y escribir, y según el profesor, soy bueno para los cálculos. Me gusta ir a donde hay libros y allí me entretengo leyendo y conociendo muchas cosas, me gusta saber de la vida de los animales, los pájaros, los insectos, un día llegó a mí una chinita y quedó atrapada en una rendija y como soy bueno para el cálculo, lo pensé en como liberarla y no hacerle daño, y como ya llevo unos años acá y he crecido, pero aún soy niño, debo pesar unos 30 kilos y la chinita la nada misma, así que pensé que yo era un gigante muy grande y la podía aplastar con mi fuerza, así que con un pedazo de papel que metí en la rendija la saqué suavemente y me acerqué a una ventana y la liberé, salió volando y ambos fuimos felices. Me gusta el día, porque de noche suceden “otras cosas”, de las cuales mi amigo Lucho me defiende, escucho gritar a los niños cuando viene el cuidador por alguno de ellos. Muchos lloran y otros, los más grandes, se burlan. El cuidador se lleva a uno a su pieza y pone la radio fuerte, y la luz de su cuarto se apaga. Todos saben lo que allí sucede y entonces hay que defenderse de los otros cabros mayores que persiguen a los cabros chicos y a mi me defiende mi amigo y mi rincón lleno de meado. La otra vez el cuidador me encontró en un pasillo, me miró y me dijo “vo’h estai muy flaco todavía” y no sé que quiso decir, pero me asusté mucho. Por eso no me gusta la noche y el día sí, porque veo por la ventana los pájaros volar y me gustaría ser como ellos. En los libros leí una vez que hay palomas mensajeras y que ellas llevaban mensajes a la gente que uno quería y me hice amigo de una paloma, dándole migas de pan que guardaba de las comidas y venía a mi cuando aparecía. La pillé un día y le puse un mensaje amarrado en su pata con una pitilla: “quiero ir donde mi mama Elvira”, que era la mama que nos cuidaba y que nos daba cariño, pero la paloma muy tonta nunca lo llevó y todavía anda con la pitilla en su pata ya que el papel no sé que se hizo. Me apenó que volviera la paloma, pero aún le doy miguitas de pan. Yo sé que mi amigo me echa de menos por las noches, porque dormimos juntos y él me abraza por la espalda y a veces me toca mi cosa y siento calambritos y pareciera que me gusta esa sensación. El me defiende, además mi cama pasada a meado, pero yo no meo sobre el colchón ni mi ropa, sino el rincón y los cabros grandes cuando buscan a los más chicos y se acercan a la mía dicen “no, a ese weón hediondo noo”. Quiero irme de acá, mi amigo me dice que afuera hay niñas y mujeres y que uno tiene que casarse con ellas para ser papá y me explica lo que hacen los gatos con las gatas para que después la gata tenga gatitos, algo me queda claro y también me entra la duda sobre mi mama Elvira y me pregunto ¿Ella habrá sido como las gatas y nos tuvo a los seis? Y eso me daba gusto que mi mama Elvira sea mi mamá, porque es la única mujer que he conocido. La otra vez, le pregunté al Lucho ¿Cómo son las mujeres? y me trajo una revista donde había mujeres “en pelota”, mostrando sus cosas y aprendí que tienen cosas diferentes a lo que tenemos nosotros y me gustó verlas así que lo único que deseo es salir de acá y casarme para tener mi propia mujer y el Lucho me dice que también hay una cosa que es el amor que es diferente a la amistad. Quiero salir da acá y conocer esas cosas además de volar como los pájaros.

Hoy estoy preocupado, supe que mi amigo estaba golpeado y enfermo y se lo llevaron al hospital y los cabros grandes me amenazaron con “descartucharme”, se que suena malo y feo, así que tengo que arrancar de acá, para eso tengo mi llave de la bodega, me voy a ocultar allá antes que llegue la noche, me esconderé en el camión que trae las verduras y cuando salga de acá lo primero que trataré de hacer es ir al hospital a ver a mi amigo.



(Carlos Cabezas Gálvez escritor y ensayista)