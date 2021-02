Social 20-02-2021

Un emprendimiento con 25 años de historia y evolución en Pelluhue





La emprendedora forma parte de la red de asesorados del Centro de Negocios Sercotec Linares satélite Cauquenes, quienes cada mes desarrollan capacitaciones y asesorías gratuitas enfocadas en lograr un crecimiento integral en sus negocios.

Tamara Mondaca es la propietaria del negocio que durante más de dos décadas ha entregado los mejores sabores y productos a cientos de lugareños y visitantes de una de las playas más concurridas en la Región del Maule.

Se trata de “Heladería Acuario”, un emprendimiento familiar que lleva 25 años de funcionamiento viendo crecer a familias completas que residen en el sector.

Tamara heredó este negocio de su padre hace cuatro años, tiempo que se ha mantenido en una constante búsqueda para mejorarlo. Dentro de su indagación la empresaria se acercó al Centro de Negocios Sercotec Linares satélite Cauquenes que opera la Universidad Santo Tomás, donde hoy es asesorada.

“Siempre me estuvieron recomendado el Centro de Negocios porque hacían capacitaciones y asesorías que servían mucho para mejorar ciertos aspectos de los negocios. Finalmente, en pandemia vi unos avisos del Reactívate Turismo y me decidí a buscar la ayuda del centro”.

Producto de la orientación y guía entregada por la entidad, la empresaria postuló al Reactívate Turismo, fondo concursable que busca apoyar a micro y pequeñas empresas del sector del turismo, el que logró adjudicarse y utilizó para invertir en abrir un segundo espacio dentro de su local.

“Yo no sabía como postular, pedían muchas cosas y no entendía cómo debía hacerlo, pero la guía del centro fue muy importante para poder lograrlo. Antes pensaba que los fondos concursables estaban arreglados, pero ahora puedo decir que no es así, que si son reales y que con la ayuda de las personas del centro la postulación es mucho más sencilla”.

En Heladería Acuario encontrarás una diversidad de productos de confitería, helados de fruta natural, sala de juegos y su última novedad llamada “La Ruka”, donde poseen una gran variedad de alimentos veganos, preparados y creados por la hija de Tamara, quien pensó en brindar un espacio con una serie de opciones para los veganos al momento de buscar comida en la costa.

En este contexto, el Director Regional de Sercotec Maule, Gerardo Castillo, indicó que “Nuestros Centros de Negocios están a disposición de todos los micro y pequeños emprendedores que quieran ser parte de las asesorías o capacitaciones que se entregan. Esperamos poder brindar todas las herramientas necesarias para que cada microempresario pueda hacer crecer su negocio alcanzando sus propias metas, logrando un desarrollo integral y reinventándose constantemente”.

Tamara junto a su familia trabajan a diario para seguir creciendo y entregar los mejores productos a quienes visiten su local ubicado en Arturo Pratt 580, en la esquina de la plaza de Pelluhue. Un distintivo negocio con un mural cuyo diseño le dio el nombre a esta reconocida heladería, que busca entregar los mejores productos en la costa del Maule Sur.

Para más información puedes visitar su Instagram @heladeriacuario.pelluhue