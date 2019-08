Opinión 29-08-2019

Un nuevo aniversario



“Así va pasando el tiempo…” como dice una canción de los setenta….y nos encontramos con un nuevo Aniversario de nuestro amigo “EL HERALDO”, a quien algunos competimos en edad con cierta diferencia. Es el momento de compartir esta esporádica Columna con los lectores, porque en parte somos testigos de su tarea informativa cumplida a cabalidad durante ochenta y dos años que ahora celebramos.

Desde aquel lejano 29 de Agosto de 1937 de su fundación, “EL HERALDO” ha llevado adelante la difícil misión del “Periodismo provinciano”, como lo decía su legendario Director, mi ex Profesor don Ramón Belmar Saldías, en grata conversación de una lluviosa tarde invernal. En su primera época fue la noticia escrita que teníamos desde la mañana, porque los Diarios santiaguinos llegaban a nuestra ciudad en el “tren de las cinco de la tarde”, para ser recogidos por sus repartidores y entregados recién a la venta.

En tanto, “EL HERALDO” era voceado desde temprano en las calles y aparecía en los quioscos de nuestro Linares de aquella época perdida en el tiempo, pero no olvidada. Cuántas veces por las mañanas, camino al Liceo, encontramos su presencia que luego estaba en las oficinas, en el comercio y en las antiguas casillas de los suscriptores en el Correo, ubicado entonces en el primer piso de la Intendencia, hoy Gobernación Provincial.

Después cambiarían las condiciones, porque los grandes consorcios periodísticos que conocemos iniciaron su distribución de manera más rápida y en el caso de nuestra ciudad, a pocas horas de la capital, comenzamos a tener los Diarios santiaguinos cada mañana más temprano, limitando aquella primacía que “EL HERALDO” había sustentado por largos años. Pero la perseverancia y la fuerza que inspiraron sus fundadores, distintos Directores, Periodistas, administrativos y hasta hace un tiempo personal de imprenta, lo mantienen vigente hasta nuestros días.

En este siglo veintiuno que camina raudamente, más encomiable es la tarea, no menor, asumida por “EL HERALDO” en un mundo plagado de redes sociales, con medios de comunicación digitalizados, donde no ha perdido el rumbo y se ha reinventado. Así podemos encontrarlo cada mañana y disfrutar su lectura en la pantalla de nuestro computador, poniéndonos al día de lo que sucede en nuestra ciudad, en la región y en el país. Así también lo reciben otros coterráneos que habitan en distintos lugares del mundo, como más de una vez nos han contado.

En su octogenaria vida ha informado en plenitud particularmente el devenir de esta tierra linarense, siempre con una mirada positiva no sólo en la noticia que nos alegra si no también en la adversidad. Por sus páginas han pasado hechos y personajes que han marcado unas y otras informaciones, algunos dejando huellas y otros simplemente pasando al olvido.

Porque ha sido el reflejo por largos años de nuestra realidad de cada día, como viejo linarense y esporádico Columnista, hoy saludamos a “EL HERALDO” en un nuevo Aniversario, a su actual Director y al Personal que cada día hace posible su aparición, deseando a nuestro Diario y a ellos un ¡¡Feliz Cumpleaños y larga y fructífera vida.!!





(Carlos Hormazábal Troncoso, Abogado)