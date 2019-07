Opinión 26-07-2019

Un recuerdo pendiente

En una de mis esporádicas Columnas, hace un tiempo dejé pendiente recordar en estas páginas la figura de Carlos Aburman Fuentes, linarense notable que allí cité al pasar y que un día como hoy, 26 de Julio de 1999, partió en su último viaje. A veinte años de su partida saldaré aquel recuerdo porque, además de haber sido un hombre público de reconocida y fructífera labor, nos unió con Carlos una prolongada y leal amistad, parte importante de mi bagaje personal no menor a estas alturas de la vida.

Creo que lo conocí desde siempre, ya en mi lejana niñez cuando con Mi Madre solíamos cruzar la entrada de la Tienda “La Paloma”, entonces de propiedad de Don Abraham, en la esquina de Independencia y Lautaro de ese Linares de ayer.

El viejo patriarca, Padre de Carlos, había llegado de Palestina y echó raíces en esta tierra que lo acogió generosamente. Hombre agradecido, retribuyó ayudando a los más humildes y necesitados y finalmente testimonió sus afectos en la figura de “La Quimera”, instalada en el extremo sur oriente de nuestra Plaza de Armas.

Con el correr del tiempo, Carlos transformó aquella Tienda en lugar ineludible de conversación y creación de múltiples actividades sociales, deportivas y políticas, en las que fue hilo conductor de reconocida capacidad y liderazgo. En la figura inconfundible de Carlos, los viejos linarenses evocamos las inolvidables Semanas del Deporte y las Fiestas de la Primavera que cada año invadían de alegría nuestra vida provinciana. Tiempos en que la gente salía a las calles, participando como actores o espectadores de aquellos acontecimientos que grandes y chicos ávidamente esperábamos.

Es útil recordar que “El Flaco Aburman”, como lo llamábamos con afecto y respeto, fue un gran deportista, luego un brillante dirigente de los Clubes Árabe y Olimpia, Presidente del Consejo Local de Deportes y fundador del inolvidable Lister Rossel, junto a otros soñadores que son parte de una hermosa Historia.

En ese ámbito, Carlos encabezó y logró la participación de muchos otros en la Semana del Deporte que unía a niños, jóvenes y adultos en diversas actividades realizadas en el Estadio Fiscal, la Plaza de Armas y la Cancha de la Intendencia. Eran otros tiempos, claro está, de una vida simple, agradable y apacible que permitía un disfrute transversal en nuestro Linares de entonces.

A su vez, cada año Carlos estuvo en la organización de la Fiesta de la Primavera donde los disfraces, la música, el baile, los carros alegóricos, el Corso de Flores, la Velada Bufa, la hermosa Reina, su Corte de Honor y el Rey Feo contagiaban su alegría.

Pero hubo otra faceta de su intensa vida, donde Carlos Aburman comprometió sus capacidades, sus sueños y esperanzas. Fue en Política cuando desde su juventud, con un grupo de muchachos linarenses se plegaron al movimiento llamado Falange Nacional, en la segunda mitad de los años treinta. Los mismos “hombres de la primera hora”, que después dieron vida al Partido Demócrata Cristiano, fundado el 28 de Julio de 1957.

He dejado a propósito estos últimos párrafos para recordar la figura política de Carlos, fiel a sus ideales y comprometido con esta tierra que lo vio nacer. Dirigente de aquel Partido Político que desde Linares contribuyó a formar y en el cual militó, contra viento y marea, hasta su último día. Fue Regidor y Alcalde de Linares, siempre buscando el crecimiento y bienestar de su Comuna, como aquel sueño de la Villa Presidente Ibáñez que hizo realidad y que permanece como testimonio viviente hasta nuestros días

Pudo Carlos ser Diputado a fines de los años cincuenta y también a comienzos de los sesenta, pero dio paso a otros demostrando su generosidad también en Política. Un día se trasladó a vivir a Santiago con su Familia, pero no resistió ese alejamiento de su tierra natal. A comienzos del año noventa y tres regresó a Linares intentando realizar otro sueño político, pero no encontró la misma generosidad que él derramaba para hacerlo posible. Y sin lograr cumplir ese sueño, ya con su blanca cabellera, desde aquí voló muy alto y para siempre, hace hoy veinte años.



(Carlos Hormazábal Troncoso, Abogado)