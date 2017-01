Opinión 04-01-2017

Una fotografía…

Busco entre mis libros una nota que no encuentro. Surge esa desesperación que nos provocan las cosas que se esfuman desde los lugares donde pensamos hallarlas. Abro volúmenes de hojas amarillentas, con ese olor adictivo de lo antiguo. De pronto una fotografía aletea, gira en el aire y cae. La recojo y una bullente evocación de tiempos lejanos atropella mi mente. Allí aparezco, en tenida de baño, con distantes dieciséis años, en la fortaleza de una juventud nunca olvidada, junto a doña Elena Albornoz, esposa de un amigo de mi familia, don Raúl Orellana Vásquez. Es una tarde de verano en Rabones, bajo el puente, aledaño al río. Son las vacaciones de la edad dorada que emergen como un turbión ante mis ojos. Un murmullo de ríos, olores a boldos y susurrar de viento sur ha llenado mi biblioteca. Olvido la nota y el papel que se escabulle. Se esfuma también la página que intento escribir. La fotografía, en blanco y negro, tomada por quién sabe qué anónimo fotógrafo de hace medio siglo, me ha traído una estampa luminosa del ayer distante y esos viajes desde Villa Alegre a Rabones, con largos dos meses de estadía, en carpas, con baños interminables en el río de tronador torrente y heladas aguas, con cacerías de pájaros y conejos al atardecer y la búsqueda de boldos y maquis en las laderas de los cerros. Mundo rumoroso de trinos, de vuelos de tordos, de paz y tranquilidad, frescos amaneceres fragantes a yerbas de potreros, poleos y mentas, humedad de rocío, amplios cielos estrellados, palpitantes, casi al alcance de la mano, ausencia de angustias y solo la vida presente, plena, amplia, a todo pulmón.

En esos estíos lejanos, varias familias villalegrinas, unidas por antiguas amistades, armaban carpas y enseres para partir, en viejos camiones, a Rabones. Desde casi después del año nuevo y hasta poco antes de fines de febrero. Sin radios, carentes de periódicos, desconectados del mundo, nos entregábamos, los más jóvenes, a una vida integralmente rústica, bajo el sol y en los ríos y remansos, subiendo y bajando laderas, olvidados de todo y viviendo un presente despreocupado, con una libertad arrolladora, donde a veces surgían amores y pololeos, con algún beso furtivo, tanto o más dulce por el secreto de lo acontecido y la fuerza de la adolescencia emergente. Bebiendo el agua de las vertientes o arañándonos las manos por sacar copihues a alguna chica que nos lo pidió con coqueta sonrisa, recibiendo como premio el poder coger su suave mano, junto a las fogatas de cada noche.

Cuántas veces, salíamos de noche por las serranías, a buscar el alba, sintiendo una indescriptible sensación cuando se vislumbraba el amanecer tras las montañas y en los boldos umbrosos, las diucas lanzaban su primer trino.

Mañanas, tardes, noches de luna llena, con las aguas recogiendo la luz en caminos de plata, buscando luciérnagas guiados por su farol azul que nos embrujaba. Solo el recuerdo amenazante de marzo y las puertas del Liceo ponía una nube gris en esa época.

Los años pasaron. Muchos – casi todos - los mayores de esas vacaciones fallecieron. Otras ocupaciones y obligaciones llevaron nuestros derroteros en direcciones distintas. Pero nunca olvidé a Rabones y sus días claros de los veranos que ya se alejan y casi se desdibujan en la mente. Por ello, a veces, en las tardes de sol, aprovecho algún instante para alcanzar hasta el puente, hoy solitario, con la Vizcacha siempre vigilante, donde llegábamos, con mis hermanos y una incontable pandilla, con entusiasmo y energía a buscar maqui o por el solo gusto de lograr ascender a esa cumbre.

La foto caída de un libro amarillento ha quedado sobre mi escritorio. La miro con cierta angustia y añoranza. Revive mi adolescencia y juventud en su estampa satinada. Ha pasado ante mis ojos una época que ya se desteñía en el fondo de los recuerdos. Días, atardeceres, sol estival, baños en el río, plenilunios, dulces cóguiles, chillar de catas, vuelo de perdices y torcazas han atravesado mis libros y papeles, como un viento sur arremolinado.

He encontrado la hoja extraviada. La ventana del verano lejano se ha cerrado. Veo diluirse las estampas de antaño.

He vuelto al presente. Intento escribir, pero no puedo.

FOTO: Elena Albornoz y Jaime González Colville, Rabones, 1966.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia