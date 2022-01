Opinión 22-01-2022

UNA HISTORIA QUE, A SU MANERA, SE REPITE





En su estilo analítico y profundo, donde se mezclan los detalles con la visión global de la historia, Jaime González Colville da muestra en su artículo “La Revista Claridad” publicada en el Boletín la Academia Chilena de Historia, número 129, las vicisitudes de tiempos convulsivos en la política chilena en la época del gobierno de Alessandri Palma, rodeado de graves eventos y mirados por una Federación de Estudiantes que no vacila en participar e inspirar activamente el análisis crítico de la situación.



La agitación se toma las calles, hubo muertos por doquier, crisis al por mayor, junto a lo cual se producen hechos inesperados por los propios actores, como una nueva Constitución, el exilio de un presidente que congenia con Mussolini, la aparición y partida del General Ibañez del Campo, (oriundo de Linares) y el salto ideológico que significó el gobierno de Aguirre Cerda.



Resulta especialmente inspirador para los actuales tiempos, el relato referido a la Federación de Estudiantes de la época, su propia exaltación a una mejor sociedad, sus anhelos de justicia y equidad, la influencia marxista esparcida por el mundo a partir de la Revolución de 1917, y las dificultades para que el orden establecido “stablisment” del momento entendiera al movimiento de la juventud que a medida que tomaba forma iba siendo criminalizado en sus actos y conductas públicas.



Hoy tenemos a jóvenes exaltados por el entusiasmo de los cambios y las protestas, y quienes habrían sobrepasado los cánones impuestos de cómo se debe protestar, se encuentran privados de libertad, y algunos de ellos en una prisión preventiva que más parece una condena con un cuestionable Debido Proceso.



En la época en la cual el autor González Colville nos convoca en su relato histórico se notan los estados de violencia, la que inexorablemente han formado parte de los movimientos sociales en todas las épocas, y también la condena que ella recibe de parte de los afectados.



Pareciera que la violencia es parte intrínseca de la conducta humana, pareciera que el límite de la razón se conjuga con los elementos más trascendentales de las trasformaciones, y aunque nadie puede o debe justificarla, es un hecho notorio y notable en cada paso de la humanidad que subyace en todo momento.



La aspiración de justicia social, de equidad, y de solidaridad que el historiador nos muestra del movimiento estudiantil de esa época, forma parte de la naturaleza de la forma como la juventud se desempeña en el ámbito público, es la portadora de ideales, es siempre una fuerza inspiradora para muchos y que permanece en el tiempo como un valor consagrado para quienes no se mezclan aún con el juego de los intereses y del poder, todo lo cual no dista mucho de acontecimientos recientes ocurridos en nuestro país.



A la juventud poco le interesa la certeza, sino los cambios, a veces muy independiente de las consecuencias, solo tiempo después se percatan de la Ley de Causa y Efecto.



Todo historiador nos muestra el valor pedagógico de la historia, como concepto, pero González Colville lo transforma en vida y en desafío, nos alerta y nos llama a crecer a través de la reflexión, fin último de toda persona culta.











Luis Edo. Silva de Balboa

ExCónsul Honorario de Francia.

