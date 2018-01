Cultura 31-01-2018

Una mujer fantástica, El Cristo Ciego, Mala Junta y Los Perros fueron preselecciones para la V edición de los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano

Alfredo Castro, Antonia Zegers, Daniela Vega, Jorge Becker, Nicolás Durán y Paulina García son los intérpretes que aspiran al galardón que por quinto año destaca el talento del séptimo arte en español y portugués.



El Consejo de Dirección de los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano ha anunciado los preseleccionados de Chile para su quinta edición, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 29 de abril en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret (Rivera Maya, México). Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio postulada en nueve categorías; El Cristo Ciego, de Christopher Murray y Mala Junta, de Claudia Huaiquimilla; ambas, en cuatro y Los Perros, de Marcela Said, en tres, son las producciones nacionales que más aspiraciones acaparan.



Por cuarto año consecutivo y como reflejo del auge de las filmografías iberoamericanas, la cifra de producciones participantes ha marcado el récord de 848. De estas, 13 han sido preseleccionadas por Chile para estar entre las candidatas a nominaciones, que se darán a conocer el 20 de febrero. Por último, en marzo llegará el momento de conocer a las finalistas.



Las producciones que optan a estar presentes en las nominaciones son, en el apartado de Mejor Película Iberoamericana de Ficción Jesús, de Fernando Guzzoni, Los Perros, de Marcela Said; Mala Junta, de Claudia Huaiquimilla y Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. En la categoría de Mejor Dirección concurren Maite Alberdi, por Los Niños y Sebastián Lelio, por Una mujer Fantástica.



Antonia Zegers, por Los Perros; Daniela Vega, por Una mujer fantástica y Paulina García, por La Novia del Desierto han sido las preseleccionadas en la categoría de Mejor Interpretación Femenina. Para la nominación a Mejor Interpretación Masculina han sido postulados Alfredo Castro, por Los Perros; Jorge Becker, por Vida de familia y Nicolás Durán, por Jesús.

Para el PLATINO al Mejor Largometraje Documental han sido propuestos El Pacto de Adriana, de Lissette Orozco; Los niños, de Maite Alberdi y Robar a Rodin, de Cristóbal Valenzuela. En el galardón que premia a los nuevos realizadores del cine iberoamericano, el Premio PLATINO a la Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana, han concurrido El Cordero, de Juan Francisco Olea y Mala Junta, de Claudia Huaiquimilla.



Con la celebración de la ceremonia de entrega en tierras mexicanas, el Consejo de Dirección de los PLATINO quiere homenajear así a una de las filmografías con mayor historia y talento, no solo de la región, sino también del mundo. En un año tan especial para el séptimo arte de este país, ya que en 2018 los Ariel, unos de los galardones iberoamericanos más longevos, otorgados por la Academia Mexicana de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, llegan a su 60 edición.



Los Premios PLATINO del Cine Iberoamericano promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales), en colaboración con FIPCA (Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), y con el apoyo de las Academias e Institutos de cine iberoamericanos, Latin Artist y la Fundación AISGE, trabajan desde su primera edición en 2014 en que los triunfos en los festivales más prestigiosos se traduzcan también en excelentes resultados en taquilla y que nuestro cine tenga la distribución que se merece.